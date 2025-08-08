Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Casa Al Suave, en la playa El Zonte de El Salvador. TOPOFILIA STUDIO

El arquitecto rebelde que llegó a Valencia desde el trópico y junto a Paula Cabrera ha creado un estilo propio: «Estamos jugando y disfrutando»

El arquitecto salvadoreño lleva viviendo seis años en la Comunitat, donde gracias a su colaboración con la segunda generación de Pepe Cabrera ha fusionado su visión arquitectónica con la mediterránea

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:54

José Roberto Paredes se acuerda muy bien del olor a serrín, a cemento y a madera en sus visitas a las obras acompañando a su ... padre, arquitecto de profesión, cuando era sólo un niño. También cuando lo veía trabajar en el estudio de su casa, enfrascado en sus planos. «Para mí eran momentos de calma», explica este arquitecto salvadoreño, afincado desde 2019 en Valencia, ahora en Dénia, y al frente de un estudio llamado Cinco patas al gato con el que lleva 30 años de andadura. Todavía recuerda cómo en tercero de carrera conectó con esa serenidad que le transmitía la imagen de su padre mientras diseñaba. «Descubrí que me gustaba esa parte, la de perderme en el mundo de las ideas y de mis sueños».

