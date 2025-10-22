«Ven con las socialistas», la campaña feminista de afiliación al PSPV que intenta contrarrestar los audios entre Koldo y Ábalos

El socialismo valenciano está de campaña. Y no se trata únicamente de ese periodo de cuatro años que va entre citas electorales, que es en ... realidad lo que duran las campañas electorales para todos los partidos. El PSPV ha lanzado una campaña de afiliación dirigida a ampliar la base de militantes del partido, algo más de 17.000 en la actualidad según confirman fuentes de esta formación.

Con el eslogan «Vine amb les socialistes», la dirección del partido que lidera la ministra Diana Morant hace además un guiño a las mujeres, reforzando la consideración del PSPV como partido feminista, encabezado por tres referentes, la propia Morant, la delegada del Gobierno y líder del partido en la capital, Pilar Bernabé, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Nunca el socialismo valenciano había concedido tanto peso político a tres mujeres del partido.

El PSPV trata de hacer bandera de esa circunstancia. Aunque parece obvio que lo que los socialistas valencianos intentan también es compensar el ataque al feminismo que han supuesto las grabaciones en las que el exsecretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, y su exasesor en el ministerio de Fomento, Koldo García, aparecían hablando de lo que parece claro que eran servicios de prostitución. Unas conversaciones que dejaron en evidencia el perfil feminista del partido, y que han venido siendo ampliamente aprovechadas por PP y Vox para poner en cuestión que la apuesta del PSOE por las mujeres sea algo más que una pose.

La campaña de los socialistas valencianos incluye un texto que utiliza exclusivamente el género femenino. «No queremos ser meras espectadoras, sino la fuerza que construye el futuro, luchando cada día por construir una Comunitat Valenciana donde la dignidad, el respeto y la convivencia sean el fundamento irrenunciable de una sociedad verdaderamente justa, igualitaria y solidaria para todas», comienza.

El texto, en el que no se menciona a la secretaria general del PSPV ni –por una vez- la dana del 29 de octubre, señala que las socialistas del PSPV son «herederas de más de 146 años de historia. Porque los grandes avances sociales y en libertades en este país siempre han venido de la mano de gobiernos socialistas». «Y lo tenemos claro, con la convicción profunda que nos guía: no se puede ser socialista sin ser feminista», se remacha.

El discurso feminista del PSOE se ha visto claramente agrietado tras la aparición de las conversaciones entre Koldo y Ábalos, pero también por polémicas como los incomprensibles fallos de las pulseras antimaltrato, que derivaron en críticas de los populares por lo que se denominó como «feminismo de aliexpress».

La campaña del PSPV parece dirigida a compensar esos frentes. Pero también llega en un momento singularmente delicado para el partido, condicionado por los frentes judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez –con su mujer, su hermano y hasta el Fiscal General del Estado como casos más destacados-, con el último secretario de Organización, Santos Cerdán, en la cárcel, y con las dudas crecientes sobre la financiación del partido que han contribuido a consolidar los pagos en metálico que también investigan los tribunales.

La campaña de afiliación, que la página web del PSPV publicita con notable evidencia, coincide en el tiempo con el anuncio de la baja como militante del que fuera diputado autonómico David Calvo, que hace sólo unos días comunicó su renuncia a seguir como afiliado después de que el PSOE en el Congreso se abstuviera en una votación sobre la ILP contra la tauromaquia.