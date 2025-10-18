Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fernández Bielsa, en el centro, en el comité provincial de este jueves. LP

El PSPV reabre la batalla orgánica en la provincia con una comisión de listas monocolor

Bielsa no incorpora a ningún afín a Bernabé y minimiza la presencia de los críticos, que ya amenazan con la impugnación

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Carlos Fernández Bielsa se siente fuerte. Se impuso en el congreso provincial a Robert Raga, el candidato impulsado por Diana Morant, y pudo componer una ... ejecutiva que controla de forma abrumadora. Desde el congreso provincial, el alcalde de Mislata y portador provincial ha optado por un perfil bajo, dejándole todo el protagonismo a la ministra y secretaria general, sabedor de que cualquier movimiento sería utilizado para señalarle y, en caso de fracaso electoral, para hacerle responsable.

