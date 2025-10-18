El PSPV reabre la batalla orgánica en la provincia con una comisión de listas monocolor

Carlos Fernández Bielsa se siente fuerte. Se impuso en el congreso provincial a Robert Raga, el candidato impulsado por Diana Morant, y pudo componer una ... ejecutiva que controla de forma abrumadora. Desde el congreso provincial, el alcalde de Mislata y portador provincial ha optado por un perfil bajo, dejándole todo el protagonismo a la ministra y secretaria general, sabedor de que cualquier movimiento sería utilizado para señalarle y, en caso de fracaso electoral, para hacerle responsable.

Pero este jueves Bielsa decidió volver a mover ficha. El comité provincial del PSPV de Valencia se reunió para aprobar la composición de la comisión de listas, el órgano encargado de ratificar las candidaturas bajo responsabilidad de la dirección provincial, y de elevar las propuestas a la dirección 'de país'. La reunión transcurrió con normalidad –más allá de una asistencia más bien escasa (204 de los 344 miembros), y la propuesta de comisión de listas, con 22 integrantes y con el responsable de Organización, Jorge Vidal, al frente, se aprobó por asentimiento.

Pero en el turno de intervenciones, el secretario general del PSPV de Ciutat Vella, Miguel Ángel Ramírez, tomó la palabra para plantear sus dudas respecto al mecanismo seguido para aprobar la composición de ese órgano. De hecho, la comisión de listas suele ser el resultado de un proceso por el que la ejecutiva propone a la mitad de sus miembros y el comité se encarga de pactar el resto. A Ramírez le dio réplica el propio Vidal. Cuando Raga pidió intervenir para replicar –ya lo había hecho con anterioridad- al responsable de Organización, el presidente del comité, el alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo, no le dio la palabra y levantó la reunión. La decisión provocó, según las fuentes consultadas por este diario, que algunos miembros del comité llegaran a plantear la posibilidad de impugnar la composición de esa comisión de listas.

¿Y qué le pasa a la comisión de listas? La relación de 22 nombres que la componen reflejan el control de Fernández Bielsa sobre el partido. Tanto es así que algunas fuentes limitan la presencia de seguidores críticos con el alcalde de Mislata a Patricia Buigues, secretaria de Movilización y Participación del PSPV de la Safor. Desde el entorno del líder provincial se amplia esa representación a «al menos cuatro personas» de las 22 que componen este órgano.

La comisión tiene la siguiente composición: Jorge Vidal, Sonia Borruey, Toni González, Lorena Silvent, Antonio Esquinas, Anna González, Pablo Ruiz, Ana Morell, Patricia Pérez, Ximo Moreno, Natalia Garrido, Jonathan Martínez, Teresa Hernández, Roberto Granero, Xelo Alfonso, Cristian Juan, Fina Pérez, Borja Martínez, Patricia Buigues, Ángel Pérez, Maria Consuelo Momparler y Javier Raro. «Sólo le ha faltado poner a su hermana», recalca un dirigente socialista en alusión al control de Bielsa.

De esa relación de nombres, sólo uno pertenece al PSPV de la ciudad de Valencia, si no la agrupación comarcal con más peso –es la de l'Horta Sud-, sí la que tiene mayor carga simbólica y que tiene como secretaria general a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Las fuentes consultadas por este diario confirman que Bernabé, considerada como el valor electoral más firme del socialismo valenciano, no cuenta con un solo cargo cercano en esa comisión de listas provincial. Una comisión de la que forma parte un único secretario comarcal, Jonathan Martínez, de la Ribera Alta.

¿Y si se impugna? Las fuentes consultadas por este diario explican que la eventual impugnación de la decisión del comité provincial tendría que resolverse en la comisión de garantías del PSPV, es decir, en un órgano bajo la dependencia de la ejecutiva 'de país' que encabeza Diana Morant. Los argumentos para la impugnación estarían relacionados con que la votación de la comisión de listas no se habría realizado conforme al reglamento, así como en el hecho de no haber dejado hablar a un miembro del comité.

Fuentes cercanas a la dirección provincial de Bielsa explican que la amenaza de impugnación responde a que «Raga no ha pasado página de la derrota de marzo, que Bielsa está colaborando y trabajando para hacer presidenta a Diana mientras Raga se dedica a poner palos en las ruedas ya en el primer comité amenazando con impugnar cuando no tiene razón». La misma fuente lamenta que Raga se dedique a «dar codazos para existir en cada foto. Cuando la realidad es que en este momento la provincia y país están centradas en un objetivo común».