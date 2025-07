El 80% de los valencianos quiere cambiar a Mazón, que es mejor valorado que Morant

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dada a conocer ayer martes señala que el 80,3% de los valencianos quiere un cambio de ... presidente de la Generalitat, cargo que ahora mismo ostenta el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón.

El estudio, no obstante, señala que casi la mitad de los encuestados, un 42,4% no sabe a quién prefiere como nuevo inquilino del Palau de la Generalitat. De hecho, el actual jefe del Consell, Carlos Mazón, es el preferido por el 8,3% de los encuestados, por delante del sindic de Compromñís en Les Corts, Joan Baldoví, con un 7,8% y de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, que aparece en tercera posición con un 7,6% de apoyo. Unos datos que demuestran que hay poca confianza en los actuales líderes de los partidos valencianos, en especial en la socialista Morant, que no termina de llegar a la masa de votantes a pesar de que el PPCV está pasando los peores momentos de la legislatura desde la dana del pasado 29 de octubre.

El estudio dado a conocer este martes –solo una dia después del ingreso en prisión del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán– por la entidad que dirige José Félix Tezanos tiene fecha del pasado mes de marzo, mucho antes, por tanto, de que estallara en su plenitud el caso Koldo y de que se conociera el informe de la UCO que detecta corrupción en el entorno más cercano a Pedro Sánchez.

El sondeo, no obstante, señala que el 48,8% de los encuestados considera mala o muy mala la situación de la Comunitat Valenciana, frente al 40,5% que la considera buena o muy buena. A la pregunta sobre si la situación de la Comunitat Valenciana es ahora mejor o peor que antes de las últimas elecciones autonómicas, el 61,9% la considera peor o mucho peor, mientras que sólo un 20,9% la encuentra mejor o mucho mejor. Y respecto a cómo se valora la gestión realizada por el Gobierno valenciano en los últimos años, el 63,5% la considera mala o muy mala, frente al 25,7% que la califica de buena o muy buena. Una percepción que viene muy marcada por la riada del pasado mes de octubre y por la posterior gestión de la emergencia, que ha llevado a la apertura de varias comisiones de investigación.

El CIS realiza una estimación de intención de voto más simpatía, tanto en términos de elecciones autonómicas como de cara a unas elecciones generales. En el primer caso, el PP sería el partido más votado, pero con sólo seis décimas por delante del PSOE (25,5% frente a 24,8%). En el caso de las generales, es el PSOE el que aventaja al PP por 9 décimas (26,7% frente a 25,8%).