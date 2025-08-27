El valencianismo cultural respalda el acento cerrado para la denominación de Valencia La Plataforma Vinatea aplaude el acuerdo del Ayuntamiento del cap i casal del pasado mes de julio para la denominación oficial de la ciudad

REDACCIÓN Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:16

La Plataforma Vinatea ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su firme respaldo al cambio de denominación oficial de la ciudad por la forma 'Valéncia' en valenciano tal y como ha sido aprobado en la Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento el pasado 15 de julio.

La Plataforma Vinatea, que preside el veterano referente valencianista Joan Ignaci Culla, considera que este cambio, lejos de ser un mero detalle gráfico, supone «un acto de coherencia lingüística, cultural e identitaria que nuestra sociedad lleva ya décadas reclamando».

En el comunicado se señala que el paso de «València» a «Valéncia» puede parecer mínimo a simple vista, pero tiene un profundo significado. «El acento abierto de la forma anterior no reflejaba fielmente la pronunciación real y tradicional de la inmensa mayoría de los valencianos y era una sumisión a la normativa ortográfica catalana que desde algunos sectores culturales se intenta imponer al pueblo valenciano». En cambio, se recalca, «el acento cerrado en la 'é' de 'Valéncia' se ajusta al rigor fonético de la forma en que nuestro pueblo ha llamado siempre a su capital».

La entidad valencianista señala que, con esta decisión, el Ayuntamiento de Valencia avanza en la adaptación del topónimo a la realidad lingüística y social de la capital del Turia. «Reconocer «Valéncia» es reconocer que el idioma valenciano es patrimonio vivo y tiene que estar representado en sus símbolos; que la escritura debe respetar la evolución natural de la lengua y no imponerse desde una visión ajena al sentir popular: y que el nombre de la ciudad debe de ser un símbolo de cohesión y orgullo colectivo, no motivo de polémica ni de inseguridad», se señala.

La Plataforma Vinatea apoya «sin reservas» la aprobación definitiva de 'Valéncia' como denominación oficial en valenciano y hace un llamamiento a la sociedad civil a participar activamente en el periodo de información pública para defender este cambio histórico. Además, reclama a todas las fuerzas políticas que dejen a un lado los intereses partidistas y se sumen a un acuerdo «que no pertenece a unos pocos, sino a todo el pueblo valenciano». «La cultura, la lengua y los símbolos han de ser terreno de unión, y no de confrontación», zanja.