Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio del butano para esta semana de octubre

La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero

Los agentes aseguran que Víctor Ábalos era el «custodio» del «efectivo» de su padre e inciden en los viajes a Colombia del hijo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:26

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dedica más de una quincena de páginas de las 285 que componen el vasto informe patrimonial sobre José Luis Ábalos ... que entregó este viernes al Supremo a la figura de Víctor Ábalos, el primogénito del ministro y también imputado por, supuestamente, oficiar de testaferro de su padre. Unas acusaciones -las de ser un parapeto tras el que el exministro escondería su fortuna- que los investigadores del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO reafirman ahora hasta el punto de calificarlo de «custodio» del «efectivo» que movió el exministro una vez fue apartado de su cargo por el presidente Sánchez, al tiempo que inciden en los continuos viajes a Colombia acompañado en uno de ellos de su progenitor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto
  10. 10

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero

La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero