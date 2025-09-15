Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Ayuntamiento de Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual: «Esta se enrolla que te cagas»
Sergio Blasco, a su salida de la Ciudad de la Justicia. Efe

El sobrino de Blasco explora un pacto con la Fiscalía para reducir la condena en el expolio del Hospital General

Las reuniones mantenidas hasta la fecha no se han cerrado por discrepancias en el pago de la responsabilidad civil, pero el acuerdo se puede cerrar antes del juicio, que comienza este martes

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:24

La saga de los Blasco afronta esta semana el epílogo judicial de una extensa trayectoria. El protagonista de este último juicio es Sergio Blasco, el ... sobrino de Rafa Blasco, siete veces conseller de la Generalitat valenciana y casado, además, con Consuelo Císcar, exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern. La trama del Hospital General es lo que se conoce también como el caso Osvaldos, un supuesto entramado empresarial para desviar fondos desde el centro hospitalario.

