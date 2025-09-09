El PP achaca el silencio de Sánchez a las cartas de Mazón a que «no tiene interés en la dana»

Sánchez mantiene su silencio ante las cartas del president de la Generalitat, Carlos Mazón. El jefe del Cosnell le ha remitido dos, ambas con similar ... contenido: plantear una reunión al presidente del Gobierno y reclamar la creación de una comisión mixta para coordinar actuaciones entre ambas administraciones de cara a la reconstrucción de las comarcas arrasadas por la dana del 29 de octubre. Sin embargo, para el PSPV, el PP quiere convertir «lo ordinario en extraordinario», ya que, según el síndic socialistas, José Muñoz, el Gobierno «está pendiente» de la situación en la Comunitat. Una percepción bien distinta tienen los populares, para los que el silencio y la falta de reuniones entre responsables políticos al máximo nivel no obedece más que al nulo interés del Ejecutivo de Sánchez en arreglar la situación.

«No hemos recibido respuesta a las peticiones de cómo actuar coordinadamente. Se está perdiendo tiempo porque el Gobierno de España no tiene interés en la dana ni en la reconstrucción y en agosto, cuando se le remitió una nueva carta por parte del presidente Mazón, estaba más ocupado en ver cómo resolvía el caso de José María Ángel», señala el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca en relación a la falta de respuestas del Ejecutivo socialista a los requerimientos del Consell.

Para el síndic del PP, el Gobierno central «no quiere reunirse en la comisión mixta para mejorar las soluciones y la reconstrucción tras la dana», y se ha hecho una larga pregunta en relación a la nula relación entre los dos grandes partidos, tanto en lo relativo a la dana como a cualquier otro asunto: «¿Habrá algo más importante que coordinar la reconstrucción, que mejorar las infraestructuras destruidas, o crear nuevas para evitar que se repitan las situaciones que se han vivido… si eso no es importante, cómo vamos a reunirnos para otras cosas?».

Pérez Llorca ha advertido de que «si las obras que debían estar hechas no lo están, volverá a pasar lo mismo. La Generalitat no puede hacer otra cosa que trabajar y endeudarse, porque además el Gobierno no está dispuesto a ofrecer ayudas a fondo perdido».