Urgente Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
Pérez Llorca y Mazón, en Les Corts.

El PP achaca el silencio de Sánchez a las cartas de Mazón a que «no tiene interés en la dana»

Los populares consideran que los avisos del Consell por la falta de obras que eviten un nuevo suceso no son respondidos por el Gobierno central «porque está más pendiente de resolver asuntos como el caso de José María Ángel»

Burguera

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:30

Sánchez mantiene su silencio ante las cartas del president de la Generalitat, Carlos Mazón. El jefe del Cosnell le ha remitido dos, ambas con similar ... contenido: plantear una reunión al presidente del Gobierno y reclamar la creación de una comisión mixta para coordinar actuaciones entre ambas administraciones de cara a la reconstrucción de las comarcas arrasadas por la dana del 29 de octubre. Sin embargo, para el PSPV, el PP quiere convertir «lo ordinario en extraordinario», ya que, según el síndic socialistas, José Muñoz, el Gobierno «está pendiente» de la situación en la Comunitat. Una percepción bien distinta tienen los populares, para los que el silencio y la falta de reuniones entre responsables políticos al máximo nivel no obedece más que al nulo interés del Ejecutivo de Sánchez en arreglar la situación.

