Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este lunes deja 139.348,31 euros en la localidad que inspiró a Antonio Machado
Mazón y Sánchez se saludan en la conferencia de presidentes del pasado mes de diciembre. EP

El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores

El presidente del Gobierno evita contestar la segunda carta del jefe del Consell en la que advierte del peligro de que haya una nueva dana

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:27

¿Puede tener mal la Generalitat la dirección del Palacio de la Moncloa? La dirección postal, se entiende. A la vista del escaso éxito en ... la relación epistolar entre el president del Consell y el del Gobierno, podría pensarse que sí. Porque, de nuevo, y ya van dos veces, Moncloa responde con el silencio a una misiva del president de la Generalitat remitida a Pedro Sánchez. Ambas con similar contenido, plantear una reunión al presidente del Gobierno y reclamar la creación de una comisión mixta para coordinar actuaciones entre ambas administraciones de cara a la reconstrucción de las comarcas arrasadas por la dana del 29 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9

    Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche
  10. 10

    Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores

El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores