El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores

¿Puede tener mal la Generalitat la dirección del Palacio de la Moncloa? La dirección postal, se entiende. A la vista del escaso éxito en ... la relación epistolar entre el president del Consell y el del Gobierno, podría pensarse que sí. Porque, de nuevo, y ya van dos veces, Moncloa responde con el silencio a una misiva del president de la Generalitat remitida a Pedro Sánchez. Ambas con similar contenido, plantear una reunión al presidente del Gobierno y reclamar la creación de una comisión mixta para coordinar actuaciones entre ambas administraciones de cara a la reconstrucción de las comarcas arrasadas por la dana del 29 de octubre.

Esta segunda carta tiene fecha del pasado 5 de agosto. En ella, Mazón recuerda su primera misiva del mes de abril, en la que ya le proponía una reunión y la creación de esa comisión mixta. En esta segunda, en cambio, el presidente de la Generalitat realiza un crudo retrato de los riesgos que corre la Comunitat en el caso de que se repita un episodio de lluvias torreciales como el de hace ya diez meses.

El escrito al que ha tenido acceso este diario constata que todas las actuaciones que se han realizado hasta la fecha por parte de las distintas administraciones han tenido como objetivo principal «reconstruir lo dañado y paliar, en lo posible, las pérdidas materiales, tanto individuales como empresariales. Y añade: «Lo anterior significa que, a fecha de hoy y en un horizonte de al menos un año, las condiciones de protección y minimización de daños ante precipitaciones torrenciales no existen, por tanto, es de esperar que, de producirse, los daños materiales sean del mismo orden, si no mayor, toda vez que la reconstrucción de los elementos afectados no está finalizada y no lo estará antes de la época en que esas precipitaciones son más frecuentes en esta tierra (sepriembre y octubre)».

Mazón prosigue en su misiva y señala que, a tenor de lo expuesto, «es, si cabe, mcuho más apremiante la creación de la comisión mixta que te solicité y que nos reunamos. Hay multitud de aspectos a coordinar e información que compartir entre las distintas administraciones en beneficio de la efectividade de todas las actuaciones».

El presidente cita como ejemplo «las dificultades que tienen los municipios para poder ejecutar los créditos concedidos para las obras de reconstrucción –en el ámbito local de su responsabilidad– por la complejidad del proceso establecido, la rigidez de los plazos que se les conceden y la falta de personal técnico a su disposición». También se refiere al «proyecto de construcción por parte de ADIF de un paso subterráneo peatonal bajo las vías del AVE para unir las poblaciones de Masanassa y Sedaví en una zona que resultó inundada el pasado 29 de octubre con grave afectación en ambas poblaciones».

Mazón explica que la comisión mixta que reclama es, a su entender, el foro adecuado para establecer la coordinación de las distintas actuaciones –en curso y planificadas– por parte de los distintos actores que participan en las labores de reconstrucción y recuperación. También es el foro más adecuado para «pulsar la verdadera progresión de las actuaciones, detectar de forma rápida los problemas y obstáculos a superar, y poner remedio a los mismos de forma efectiva y en el plazo más breve posible». Y añade: «Existe una excelente oportunidad para activar este mecanismo de coordinación que es la comisión mixta y es el próximo nombramiento de la nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción».

El nombramiento de Zulima Pérez en sustitución de José María Ángel se produjo en el pasado consejo de ministros celebrado el 2 de septiembre. Pero ese nombramiento no ha venido acompañado de la creación de esa comisión mixta. A finales de julio, Mazón ya animaba a Pérez –una vez confirmado su nombramiento pero antes de que lo aprobara el consejo de ministros– a acelerar la reconstrucción y participe en esa comisión mixta, iniciativa para la que, admitió, había solicitado expresamente la colaboración del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De la citada comisión sigue sin haber noticias. Y de la reunión con Sánchez, tampoco.

Quince meses de espera desde su investidura

La nula conexión y coordinación institucional entre el Gobierno central y el autonómico viene de lejos. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es la suprema representación de la Comunitat y también es la representación ordinaria del Estado en esta autonomía, tal y como recoge la Constitución y el Estatut. Sin embargo, nada de eso sirvió para que Mazón, una vez convertido en jefe del Consell, fuera recibido por el presidente del Gobierno hasta que pasaron 15 meses desde que el 17 de julio de 2023 fue investido en Les Corts. Las puertas de la Moncloa no se abrieron para el presidente de la Generalitat hasta el 4 octubre de 2024, unos y 17 meses más tarde de que el dirigente popular ganase las elecciones autonómicas. Nada habitual.

En junio de 2018, Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno gracias a una moción de censura contra Rajoy que prosperó. Al mes siguiente, el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el recién llegado a la Moncloa Pedro Sánchez se reunieron en Castellón, y cuatro meses más tarde llegó la cita oficial en la Moncloa. Las comparaciones en términos de tiempo arrojan un contraste muy notable.

La reunión, la única formal entre Sánchez y Mazón, se inició a las 12.30 horas. El dirigente popular alicantino compareció ante los medios de comunicación dos horas después. El jefe del Consell aseguró que aproximaron posturas sobre sobre la Dama de Elche, Ford, el PERTE Chip y la Albufera. Todo aquello quedó arrasado por la dana, 25 días después.