Gan Pampols inicia el deshielo entre las víctimas de la dana y el Consell El vicepresidente explica el plan de reconstrucción a seis asociaciones del 29-O de las que tres todavía se muestran reacias a mantener un encuentro con Mazón

Pablo Alcaraz Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La reunión oficial mantenida la tarde de este lunes entre el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y cuatro asociaciones de víctimas de la dana ha supuesto la primera piedra en el camino del deshielo de las relaciones entre afectados y familiares de los fallecidos el 29-O con el Consell. Para tres de ellas, Víctimas Mortales 29-O, Víctimes Mortals Octubre 2024 y Damnificados Dana Horta-Sud Valencia, ha supuesto el primer encuentro formal mantenido con altos cargos de la Generalitat desde su constitución tras el desastre.

El cónclave ha estado marcado por un fuerte carácter técnico en lugar de político y ha contado con la plana mayor de la Vicepresidencia para la Recuperación, con la presencia de Gan Pampols, el secretario autonómico y los directores generales. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha comentado que la reunión «ha ido bien», pero ha reprochado que se les haya presentado el plan de recuperación 'Endavant' dos meses después de haberlo hecho ante el resto de la sociedad. En contraposición ha puesto como ejemplo que el plan de reconstrucción del Gobierno central se les mostró primero a las asociaciones antes de hacerlo público. «No es un tema político, no estamos politizadas. Es un tema de cómo nos trata una administración y cómo nos trata la otra», ha dicho Álvarez a este respecto.

En cuento al tono mantenido durante las casi dos horas de reunión ha remarcado que ha sido «agradable, atento, predispuesto y cordial». Sobre el segundo de los puntos del orden del día, el relativo al nuevo plan director de detección, análisis y reacción frente a desastres naturales, Álvarez se ha mostrado algo escéptica alegando que «no se puede dejar todo en manos de la autoprotección» en materia de emergencias. «Es una guía de autoprotección. Es una medida anexa a lo que va a venir. Está claro que las que las obras no pueden estar ya... Lo que nos preocupa es el tema de emergencia y eso ha quedado un poco en el aire», ha señalado antes de reiterar que hasta que la entidad que preside no comparezca en la comisión de investigación de Les Corts no convocarán la asamblea para abordar un posible encuentro con el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Por su parte, la presidenta de Víctimes Mortals Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha valorado la reunión alegando que «como primera toma de contacto con la Generalitat ha estado muy bien», pero que el plan de recuperación del Consell «no deja de ser una guía que tiene que cumplir otras administraciones». Es por ello que lo que le han trasladado a Gan Pampols desde la entidad que encabeza ha sido que lo que necesitan sus asociados es «tener seguridad» ante la posibilidad de que acontezca otra dana como la del año pasado.

Las personas, en el centro

Desde la Conselleria aseguran que el vicepresidente ha asegurado que las personas «son el centro de gravedad de cualquier reconstrucción verdadera» y que la recuperación «solo será plena si alcanza a todos los afectados». En consecuencia, las personas son quienes constituyen el primero de los cuatro pilares básicos del plan seguido por el tejido empresarial y social o el medio ambiente.

El vicepresidente se ha reunido con los representantes de la Asociación SOS Desaparecidos, Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Associació Víctimes de la Dana 290 2024, Asociación de damnificados por la dana Horta Sud, Asociación Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem) y la Agrupación Ciudadana de Afectados por la dana 'Tots a una veu'.

Gan Pampols ha subrayado ante los colectivos de afectados que el Plan de Recuperación «busca efectos duraderos» y que está enfocado «tanto a reponer lo perdido como a reconstruir con rigor el vínculo entre la población, el territorio, sus infraestructuras y el porvenir».

El vicepresidente ha remarcado que las 343 medidas de Endavant están dirigidas a proteger a las personas y activos ante potenciales catástrofes, prever y anticipar futuros riesgos naturales y transformar el modelo territorial para avanzar hacia una Comunitat Valenciana «más justa y resiliente».

Anticipación ante desastres

Por otra parte, Gan Pampols también les ha avanzado las líneas principales del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción Ante Catástrofes Naturales, pendiente de aprobación en el pleno del Consell.

El objetivo de este plan es mejorar la estructura para dar una respuesta «eficiente y coordinada» ante cualquier tipo de situación con potencial catastrófico. «El Plan pretende simplificar, automatizar y dejar una estructura lo más sencilla posible para atender cualquier tipo de incidente», ha señalado el vicepresidente segundo.

Así, Gan Pampols ha explicado los principios del plan «anticipación, planificación integrada, dirección única, organización adaptable, información relevante, gestión integral del riesgo, inclusión y vulnerabilidad y mejora continua».

El vicepresidente ha destacado también la importancia de la concienciación y la formación a la ciudadanía. «Es esencial reforzar la educación y concienciación de la población ante catástrofes, con especial énfasis en los grupos ciudadanos más vulnerables», ha señalado.

Asimismo, ha indicado que entre los pilares del plan marco destacan la ampliación de los sistemas de alerta, la actualización de los mapas de riesgo y el fortalecimiento de las infraestructuras operativas.

En esa línea, el conseller ha entregado a las asociaciones la Guía Informativa sobre Catástrofes Naturales dirigida a la ciudadanía, que figura como un anexo dentro del Plan de Anticipación de Catástrofes, y que reúne información y consejos prácticos de prevención, reacción y respuesta ante las emergencias.

Gan Pampols ha adelantado que este documento será distribuido en breve en formatos electrónicos y tradicionales entre las asociaciones, entidades, ayuntamientos y colectivos sociales para llegar a todos los ámbitos ciudadanos del territorio valenciano.

Al finalizar el encuentro, el vicepresidente ha respondido a las preguntas y dudas que le han planteado los representantes de las asociaciones de víctimas de la riada.