Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
El vicepresidente Gan Pampols durante una entrevista con LAS PROVINCIAS. IVÁN ARLANDIS

Gan Pampols se reunirá este lunes con las víctimas de la dana

El vicepresidente para la Recuperación mantendrá un encuentro con las asociaciones a las 17:00 horas de esta tarde en el Palacio de la Cigüeña

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:03

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, mantendrá un encuentro con las asociaciones de víctimas y afectados por la dana ... para explicarles el contenido del plan 'Endavant', el proyecto de medidas destinadas a la recuperación de los destrozos de la riada que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre causando 228 víctimas mortales y cerca de 18.000 millones de euros de daños materiales, a las 17:00 horas de la tarde de este lunes. Desde el equipo del teniente general jubilado apuntan a que dicho cónclave tendrá lugar en el Palacio de la Cigüeña, sede del departamento que dirige Gan Pampols.

