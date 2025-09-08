Gan Pampols se reunirá este lunes con las víctimas de la dana

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, mantendrá un encuentro con las asociaciones de víctimas y afectados por la dana ... para explicarles el contenido del plan 'Endavant', el proyecto de medidas destinadas a la recuperación de los destrozos de la riada que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre causando 228 víctimas mortales y cerca de 18.000 millones de euros de daños materiales, a las 17:00 horas de la tarde de este lunes. Desde el equipo del teniente general jubilado apuntan a que dicho cónclave tendrá lugar en el Palacio de la Cigüeña, sede del departamento que dirige Gan Pampols.

Cabe recordar que fuentes de la Vicepresidencia para la Recuperación apuntaron a este diario a mediados de agosto que el encuentro con las entidades de la dana era una mera intención que se tenía que concretar en la segunda quincena de septiembre. En aquel entonces, todavía se desconocían los detalles del acontecimiento, aunque las distintas partes consultadas apuntaron a que sería una cita que se desenvolvería en un ambiente de carácter técnico para abordar el plan de recuperación del Consell.

Fuentes de las asociaciones indicaron a este periódico que altos cargos de la Generalitat movieron ficha a finales de la semana pasada para comunicarles la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente para la Recuperación en un futuro próximo. «Con las administraciones no tenemos problema, otra cosa sería que fuera una reunión política», declararon desde las entidades mientras resaltaban el perfil técnico de Gan Pampols.

Las mismas voces hicieron un alegato a la calma al encontrarse en una fase muy embrionaria. «Necesitamos desconectar después de meses de mucha presión y desgaste. Necesitamos cargar las pilas porque el principio del otoño de cara al primer aniversario de la dana no va a ser fácil», aseguraron las mismas fuentes sobre el bajón de su actividad durante el mes de agosto y su preocupación por la cercanía del 29-O.

Sobre la posibilidad de que este encuentro con Gan Pampols actúe como una especie de 'avanzadilla' para una reunión posterior con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, otras fuentes de las asociaciones consultadas incidieron que «de momento es imposible porque la gente está muy cabreada», pero que si pudieran asistir a presentaciones técnicas sobre reconstrucción «igual poco a poco se va abriendo una vía de acercamiento y comunicación» con el Consell.

Cabe recordar que Gan Pampols ya abrió la puerta a mantener un encuentro con las víctimas y los damnificados en una entrevista a LAS PROVINCIAS tras la presentación del plan de reconstrucción a principios de julio. En aquella ocasión, preguntado por su relación con las víctimas y los motivos por los que no habían sido invitadas a la puesta de largo del plan 'Endavant' en el Palau de la Generalitat, el vicepresidente alegó desconocer dichas razones dado que la organización del acto no corría a su cargo. Esa misma jornada del 30 de junio, los dirigentes de las entidades recibieron la visita de la comisionada de Salud Mental del Gobierno en el Palacio del Temple, sede de la delegación del Ejecutivo en la Comunitat.

Sea como fuere, el número 3 del Consell apeló por poner «en el lugar adecuado» a las víctimas dentro del proceso de recuperación, «porque son las que se merecen que esto se haga bien».

A continuación, cuestionado sobre si tenía pensado reunirse con los familiares de fallecidos y damnificados para explicarles el plan de reconstrucción, en aquel entonces recién presentado y ahora ya aprobado, Gan Pampols explicó que era una propuesta que no descartaba. «No lo he pensado pero no lo descarto. En términos de divulgación precisamente por eso la recuperación contiene un plan de comunicación. Para que funcione algo tan complejo necesita que se cuente hasta la saciedad para que todo el mundo llegue a comprender lo que se hace por él y lo que se espera de él para que las cosas vayan mejor», señaló a este diario.

Deshielo de relaciones

De producirse esta reunión, el particular deshielo hacia la normalización de las relaciones entre miembros del Consell y las asociaciones de víctimas y afectados sumará otro nuevo capítulo después de que las entidades hayan mantenido encuentros oficiales con figuras del Partido Popular a todos los niveles. Representantes de las tres entidades mayoritarias de colectivos relacionados con la dana se han reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, Esteban González Pons o, más recientemente, han intervenido en la comisión de investigación de la dana de la Diputación de Valencia presidida por Vicent Mompó y los Damnificados Dana Horta Sud-Valencia han tenido una entrevista con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En este contexto, camino a cumplirse diez meses de la tragedia, mientras las dos entidades que aglutinan a familiares de víctimas mortales, la Associació Víctimes Mortals Octubre 2024 y Víctimas Mortales 29-O, han mostrado su rechazo frontal a sentarse en la misma mesa que el president de la Generalitat, Carlos Mazón; desde Damnificados Horta Sud sí han aceptado reunirse con el jefe del Consell, aunque con una serie de condicionantes.

Las negociaciones para la entrevista de Mazón con los afectados se encuentran desde hace semanas en punto muerto por un escollo: la presencia de los medios de comunicación en el encuentro. La comparecencia de la prensa es, según la versión de la asociación encabezada por Christian Lesaec, el motivo por el que se las conversaciones se han quedado en 'stand-by'.

Fuentes de la Generalitat calificaron esta obligación como condiciones «obstativas y acumulativas». Según arguyeron estas mismas voces, cuando el Gobierno valenciano aceptaba una condición, la entidad imponía otra u otras que no estaban recogidas en la solicitud inicial. Así pues, según deslizaron desde el Consell, el objetivo de los damnificados parece que sea «hacer inviable» la reunión. Otra de las exigencias de la asociación eran que el cónclave tuviera lugar en la zona cero, exigencia que, al parecer, si había sido aceptada por Presidencia.