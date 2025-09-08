La víctimas de la dana responden a la carta de Maribel Vilaplana: «No es una víctima más» Rosa Álvarez acusa a la periodista de «haber encubierto una mentira durante diez meses» y asegura que la misiva desmonta el relato de Mazón

Pablo Alcaraz Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:10 | Actualizado 21:59h. Comenta Compartir

«No es una víctima más» o que «demuestra incongruencias» y «falta de credibilidad». Así de contundentes han sido las respuestas de algunas asociaciones de víctimas y afectados por la dana hacia la carta que remitió el pasado viernes la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de la dana con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para denunciar el acoso recibido tras el 29-O y aclarar algunos aspectos en los que se vio envuelta después conocerse que fue ella quien estuvo con el jefe del Consell en el arranque de las horas más trágicas de la fatídica riada.

«Nos ha removido mucho, fue un día muy doloroso», ha señalado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez. La dirigente de una de las entidades mayoritarias que aglutina familiares de los 228 fallecidos el día de la riada ha asegurado que Vilaplana no tenía responsabilidades de gestión en la emergencia, «pero sí tiene la responsabilidad moral y ética de haber encubierto una mentira durante diez meses». «Nos mencionó (a las víctimas) al principio y al final y no sé si en medio (de la carta), pero no es una víctima más». «A nosotros nos da igual que sea la señora Vilaplana que el señor Vilaplana», ha proseguido.

Álvarez apunta a que el motivo por el que Vilaplana se ha decantado por escribir la misiva ahora fue la lluvia de críticas por su aparición pública en uno de los partidos del Levante, equipo de fútbol con el que la periodista mantiene un vínculo laboral. «Sé que en las redes sociales hay gente que le ha dado, pero sé que a mí también todos los días. Dicen que soy víctima de Compromís. No he votado nunca a Compromís y aunque lo hubiera hecho, ¿mi padre estaría menos muerto?», ha zanjado.

Asimismo, la presidenta de Víctimas Mortales 29-O ha vuelto a cargar contra el president alegando que la carta desmintió que Mazón no estaba incomunicado y que tanto él como Vilaplana no salieron del restaurante El Ventorro a las 17:00 o 17:30, tal y como se defendió en una de las primeras versiones aportadas, «sino una hora u hora y pico después»: «Hay que entender que cada minuto contaba, cada minuto salvaba vidas». Álvarez también ha puesto el foco en que también queda demostrado que Mazón sí estaba atendiendo llamadas, «con lo cual era conocedor de la situación que estaba sufriendo su pueblo y le dio exactamente igual». Es por ello que, a su juicio, la carta de Vilaplana ha dejado «totalmente» en evidencia al jefe del Consell «una vez más».

El presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, también se ha pronunciado sobre la misiva para denunciar que «demuestra más incongruencias». Lesaec desarrolla este argumento bajo el pretexto de que en un principio la periodista dijo que la comida acabó hacia las 17:30 horas y ahora resulta que lo hizo sobre las 18:45. «Si Carlos Mazón dio horas diferentes de su llegada al Cecopi y ahora tenemos a quien estaba con él que también empieza a dar diferentes versiones de horas... todo eso lo que hace es perder credibilidad, en un momento dado ya no sabes muy bien lo que pasó», ha aseverado.