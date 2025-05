El «sello» de Vox en el presupuesto del Consell enoja a patronal, sindicatos, AVL y Juristes Valencians

Burguera Viernes, 23 de mayo 2025, 13:39 Comenta Compartir

«No ha sido un proyecto de Presupuestos ni una Ley de Medidas 100% Vox porque no estamos en el Gobierno y no tenemos mayoría ... absoluta. No obstante, los presupuestos que van a salir son gracias a nosotros y tienen nuestro sello». Ese es el balance que el síndic voxista en Les Corts, José María Llanos, hizo de la ronda de negociaciones y votaciones de enmiendas al presupuesto que se han realizado durante esta semana en el parlamento valenciano, y que han servido para dejar listo para su aprobación el proyecto de ley del presupuesto para la Generalitat de este año.

Las cuentas del Consell para 2025 logran luz verde merced a un acuerdo con Vox que deja daños colaterales: el enojo de aquellos a los que se ha recortado subvenciones, una rebaja de las ayudas que los damnificados atribuyen al deseo de los voxistas de apretar tuercas y ajustar cuentas, literal y políticamente. Entre los que han manifestado su queja de manera más rotunda: sindicatos, patronal, asociaciones como Juristes Valencians o instituciones estatutarias como la AVL. Agentes sociales Sindicatos como CCOO han cargado con dureza contra los recortes en sus subvenciones, que se han producido «utilizando como excusa a las víctimas de la dana», según la secretaria general del sindicato en la Comunitat, Ana García, que afirmó: «»Desmontaremos esa mentira que se está diciendo de que 'esto lo recortamos para utilizarlo para las víctimas'. Que dejen de empañar la memoria de las víctimas de la dana y que la reconstrucción sea de verdad rápida porque, de momento, pasados casi siete meses todavía queda muchísimo por hacer«. Por su parte, el presidente de la patronal, Salvador Navarro, preguntado por los recortes pactados en los presupuestos autonómicos a sindicatos y patronal, ha afirmado que, «en esta política que estamos viviendo, tanto en la nacional como en la autonómica, hay muchos sinsentidos». Navarro ha puntualizado que la CEV admite que «haya recortes por la situación extraordinaria de la dana», pero no que «haya partidos con representación en Les Corts que no valoren el diálogo social y que al final, por esa no valoración del diálogo social, el partido se haya apoyado con el gobierno autonómico para rebajar las partidas a patronal y sindicatos», en referencia a Vox. No obstante, según Navarro, es preocupante «la falta de valoración en algunos partidos, y el PP es también responsable por haber apoyado las enmiendas, en esa no valoración del diálogo social». Desde el PP, la portavoz adjunta Laura Chulià ha replicado que está «en total desacuerdo» con esa sensación de que los populares no apuestan por el diálogo social. Juristes Valencians La asociación de Juristes Valencians, que durante años ha liderado la reivindicación de la recuperación del derecho civil valenciano, una iniciativa que impulsó el PP de Camps y que posteriormente desactivó el Gobierno de Zapatero, también se ha visto perjudicada por los recortes. A través de las redes sociales, la asociación ha cargado contra figuras voxistas como la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó. La dirigente de Vox se refirió a los recortes considerando que «por fin los recursos de los valencianos se destinarán a solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos. Tenía que llegar Vox. Juristes ha lamentado que Massó considere que »trabajar por la defensa del autogobierno, y el derecho civil valenciano no sirve para solucionar problemas como la custodia compartida, la sucesión de la empresa familiar o mayor libertad en normas sucesorias«, y ha comparado a Vox con Putin. AVL La presidenta de la AVL, Verònica Cantó, apeló hace una semana al «sentido común» a la vista de las enmiendas. Finalmente, en el caso de la AVL, se recortan en más de 750.000 euros. Desde el PP aseguran que comprende que haya entidades que pongan «el grito en el cielo» porque «hasta la fecha estaban más bien cuidadas o mimadas y ahora no tanto. Pero la realidad es que, con los datos en la mano, lo que se consiguió es revertir el uso de nuestra lengua». El PP recuerda que Lo Rat Penat y la RACV estaban «de alguna manera vetadas» en las cuentas del Botànic y ahora «todo el mundo entiende que el Consell del cambio ha venido para cambiar las cosas y cumplir con su programa electoral», en alusión a la defensa de «las señas de identidad», por lo que se ha «reajustado» los presupuestos para centrar los esfuerzos en la reconstrucción tras la dana, ante la «falta de ingresos» del Gobierno. Por parte de Vox, no han tenido empacho en admitir que su objetivo es «estrangular hasta la desaparición» a la AVL. Y es que, igual que la fiesta va por barrios, el presupuesto también. Instituciones como Lo Rat Penat, que recibirá una subvención para poder rehabilitar su sede, se ven beneficiadas por los cambios registrados en el presupuesto una vez Vox ha puesto su «sello».

