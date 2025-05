Vox se da por satisfecho con las enmiendas y votará a favor de los presupuestos de Mazón

JC. Ferriol Moya Valencia Jueves, 22 de mayo 2025, 13:34 Comenta Compartir

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha confirmado este jueves que su partido votará la próxima semana a favor de los ... presupuestos de la Generalitat de 2025. Llanos se ha declarado «muy contento» de la negociación de las enmiendas pactadas con el PP, y aunque ha reconocido que no son unas cuentas «100% Vox, porque no estamos en el Gobierno y no tenemos mayoría absoluta», sí que tienen «el sello» de esta formación.

Llanos, en declaraciones en Les Corts, ha reconocido que desde el momento en que el president del Consell, Carlos Mazón, hizo una declaración «con cuestiones ideológicas importantes para Vox como la inmigración ilegal y el pacto verde europeo, ya se abría paso a una negociación fácil», en la que se iban a presentar enmiendas que habían sido comentadas con el PP. Llanos ha dicho que su partido está «muy contento» porque «nosotros queríamos que estos presupuestos excepcionales por la riada salieran adelante en beneficio de la reconstrucción y de las víctimas y ese era nuestro empeño. Lo que no íbamos a hacer era ceder y que todo se aprobara porque sí», ha señalado. Noticia relacionada Los empresarios impagados exigen a Sánchez el FLA: «La Comunitat es de todos, no es de un color político» El síndic de la formación que lidera Santiago Abascal ha señalado que para Vox «lo fundamental era la reconstrucción y dar un verdadero servicio público a los valencianos», y para ello se debían «adoptar todas las medidas que Vox proponía en la negociación y así ha sido». «No es una ley de presupuestos y de medidas fiscales 100% Vox, porque no estamos en el gobierno y no tenemos mayoría absoluta. Pero tienen el sello de vox y gracias a vox van a salir», ha sentenciado. Preguntado por las enmiendas que afectan a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Llanos ha reconocido que su partido quiere «estrangular hasta la desaparición a la AVL», porque, en su opinión, «nos parece que es tener al enemigo dentro, es un caballo de Troya, no es el valenciano que todos conocemos que es el de la RACV». Por eso, el portavoz de Vox ha insistido en que su partido «no ataca al valenciano sino a una legua foránea que se nos impone a los valencianos». Y ha añadido: «Lo que no podemos, siendo un órgano estatutario, es eliminarlo; pero sí podemos reducir en todo lo posible el dinero con el que cuenta y destinarlo a las instituciones, editoriales y fundaciones que sí defienden el valenciano». Respecto a las subvenciones a los sindicatos, Llanos ha señalado que Vox considera que los sindicatos, «como la patronal y los partidos», tienen que estae sostenidos por sus afiliados. «No tiene sentido que haya unos sindicatos, que son partidistas, que estén sostenidos por el dinero de los valencianos. Hemos reducido en un 30% subvenciones a sindicatos, y casi un 30% a la patronal», ha zanjado.

