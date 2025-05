Los empresarios impagados exigen a Sánchez el FLA: «La Comunitat es de todos, no es de un color político»

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido con federaciones empresariales, Cámara de Comercio, patronal, autónomos y representantes de proveedores que han ... acudido al Palau a la llamada del jefe del Consell para reclamar al Gobierno el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA). Todo esto en el Palau de la Generalitat, mientras a un kilómetro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con asociaciones de víctimas de la dana. Confrontación política total y ausencia de colaboración económica. Todo mal.

«Las obras en las zonas devastadas han sido sufragadas por las cajas de las empresas. No hemos cobrado. Necesitamos que se apruebe el FLA porque la Comunitat es de todos, no es de un color político o de otro», ha señalado José Luis Santa Isabel, el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), el último en hablar ante la prensa pero que ha resumido el hartazgo de los proveedores de servicios a la Administración por una falta de liquidez sangrante.

Antes que Santa Isabel hablaron representantes de agricultores, de autonómos, de la patronal y empresas. Cristóbal Aguado, José Vicente Morata, Alberto Ara... el mensaje es similar. Todos piden más financiación, que se arregle la falta de un sistema de transferencias que los gobiernos centrales nunca abordan. Eso es lo importante. Pero lo urgente es la liquidez que ahora mismo no tiene la Generalitat, y que el presidente Mazón atribuye a que el Gobierno no ha activado el FLA.

«La situación de tesorería es la que es. Exigimos hoy lo que ya le pedí a Sánchez, la activación del mecanismo del FLA, en diciembre. Me respondió que en abril se revisaría esa decisión y esa falta de respuesta la sufrimos ahora. 1.455 millones en impagos, 1175 millones es deuda comercial, más 413 en facturas. No es cuestión de gastos sino de menores ingresos, y eso que seguimos estando entre las regiones con mayor presión fiscal de la media española», ha resumido Mazón.

El presidente de la Generalitat ha advertido de que la Comunitat sufre «una infrafinanciación estructural, un déficit crónico a pesar de que lo estamos reduciendo, con la deuda más elevada de las autonomías de régimen común, más de 60.000 millones de euros».

«Hace 23 años los valencianos eramos los octavos en renta per cápita y ahora somos los duodécimos. La falta de Fondo de Liquidez impide tener un horizonte de cobro. La situación es insostenible y el momento es crítico ante el mayor esfuerzo de la historia que hace la Generalitat. Sin el FLA dejan de llegar 2.500 millones de euros, y limitar la liquidez impide generar crédito. No se actualizan tampoco las entregas a cuenta. No se concede un fondo de nivelación. No hay anticipos del fondo solidario de la UE. Es un hecho que el Gobierno no da a la Generalitat ni un solo euro para la reconstrucción. Y todo eso en el peor momento de la Comunitat. Esa es la situación y eso es lo que hemos trasladado a los proveedores, a las asociaciones, sectores… pedimos al Gobierno algo de tranquilidad. La aprobación del FLA no sería suficiente, pero sí es necesaria por ser urgente», ha concluido Mazón.

José Vicente Morata, presidente de las Cámaras de Comercio, ha señalado que «es una buena decisión poder estar aquí. Llevamos años hablando de financiación. Las entidades sociales no nos hemos movido ni un milímetro. Estamos al lado del Gobierno, como siempre. Esta situación cansa ya mucho».

Por parte de los agricultores, Cristóbal Aguado, de AVA, ha considerado que «esta anomalía económica la pagamos todos los ciudadanos y es incomprensible que habiendo acuerdo el tema no esté resuelto y empeora la situación. Madrid tiene que respetarnos y mirar hacia los valencianos».

«La falta de financiación no nos gusta y es algo sabido y comunicado a todo el mundo. Ahora se dan dos circunstancias adicionales, la falta de FLA y la dana. Estamos ante una necesidad urgente. Detrás de todo esto hay empresas, empleos y los habitantes de la Comunitat», ha recordado Alberto Ara en nombre de los empresarios y de la CEV, patronal valenciana.