Sandra Gómez se presenta a las primarias para que el PSPV «lidere Valencia» La candidata, dispuesta a reeditar el pacto municipal, se desentiende del caso de Ontinyent FRANCISCO RICÓS Valencia Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:18

Acompañada por una treintena de militantes, la secretaria general del PSPV en la ciudad de Valencia, Sandra Gómez, ha presentado su candidatura para concurrir a las primarias de su partido y convertirse en la candidata socialista a la alcaldía de la capital de la Comunitat.

«Estamos preparados y listos para liderar Valencia», ha asegurado Gómez. La aspirante se ha mostrado dispuesta a reeditar el pacto de gobierno, q lo ha calificado como «una fórmula que ha funcionado durante estos años» y ha matizado que puede seguir funcionando «si logramos dirimir las discrepancias dentro de los órganos de gobierno». También ha afirmado que «no queremos que el actual pacto sea un paréntesis entre dos nadas».

La también portavoz socialista en el ayuntamiento de Valencia no ha querido pronunciarse sobre la decisión del PSOE de impedir que el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, se presente como candidato a la alcaldía de Ontinyent, pues está suspendido de militancia tras su detención el pasado mes de junio. «Me ocupa y preocupa Valencia. En eso vamos a centrar nuestros esfuerzos. Las cuestiones orgánicas o de partido no entran en las primarias. Ontinyent no entra en las primarias de Valencia», asegura.