«Quién sabe si Puigdemont acabará diciendo qué pone en nuestro Estatuto, porque él se lo dicta a Illa, y éste a Morant»

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, concede la primera entrevista a un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana. ... LAS PROVINCIAS publicará mañana, 9 d'Octubre, su contenido y ofrece hoy un adelanto al hilo de la procesión cívica que abrirá los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Mazón, en la entrevista, aborda su agenda durante el 29 de octubre, las decisiones que adoptó a lo largo de la jornada, su relación con las víctimas y sus impresiones de la actitud del resto de partidos políticos en relación con la gestión de la riada.Además, el president ofrece claves sobre la remodelación del Consell, que hará pública el 5 de noviembre, la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 y el debate sobre el valenciano y el catalán.

Este es un adelanto sobre la identidad valenciana:

- Su propuesta estrella en el último debate de política general fue la de cambiar la denominación de la AVL por Acadèmia de la Llengua Valenciana. El presidente del Gobierno también acaba de lanzar una propuesta que requiere una reforma de la Constitución, y ni usted ni Sánchez disponen de mayoría suficiente para aprobarlas. ¿No estamos entrando por un camino peligroso de juegos de malabares?

-Las cosas que no se intentan son las que seguro que no ocurren. Yo creo que nuestro Estatuto, nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cultura se merecen que de manera definitiva aclaremos las dudas que algunos quieren verter sobre nuestra historia y sobre nuestra lengua. Estamos en un momento en el que somos moneda de cambio del separatismo catalán, incluso del anexionismo. Tenemos a una ministra del Gobierno de España poco menos que de mochilera de Puigdemont y de Illa. Se siguen pagando con dinero público manifestaciones a favor de los Paisos Catalans, muy a menudo. Y nosotros no somos subalternos de nadie. De nadie. Ya lo dije en aquella ocasión, no voy a dejar de intentar de que no quepa duda de que no somos subalternos de nadie y que, por tanto, aquí se habla la lengua valenciana. Por tanto, si lo que se habla es la lengua valenciana, porque así lo dice nuestro Estatuto, porque así lo hemos decidido los valencianos, con el mismo rigor con el que los catalanes decidieron por su Estatuto catalán o con el mismo rigor con que los gallegos ponen el gallego o con el mismo rigor y la misma autoridad con el que los vascos ponen el vasco en su estatuto. Nosotros tenemos el valenciano. Entonces esto que dice Diana Morant de catalán/valenciano, ¿esto qué broma es? ¿Qué broma es esto del catalán/ valenciano? Oiga, ¿somos lenguas hermanas? Pues claro ¿Tenemos la misma raíz? Pues claro, Como el castellano, como romano, como el italiano. Claro que tenemos la misma raíz.

Yo tengo una hermana que se llama Menchu. ¿Somos hermanos? Sí ¿Tenemos la misma raíz? Sí, por supuesto que sí. ¿Y tenemos la misma identidad? No, no la tenemos. Yo me llamo Carlos y mi hermana se llama Menchu. No puede ser que yo me llame Carlos y mi hermana se llama Carlos/Menchu. No puede ser, porque mi hermana tiene personalidad propia, tiene identidad propia. Entonces no puede ser que el catalán se llame catalán y que el valenciano sea catalán/valenciano. ¿Se imagina usted que nosotros con la misma legitimidad, la misma, dijéramos que o se llama valenciano/catalán o que no se puede denominar catalán? Algunos se reirían de nosotros, ¿verdad? Pues esto es lo que está diciendo la ministra valenciana con respecto a lo que dice nuestro Estatuto, por el amor de Dios.

Entonces lo que digo es que basta ya de bromas de mal gusto, porque son bromas de mal gusto. Lo digo a las puertas del 9 de octubre. Lo digo con respeto a nuestra Senyera, que tiene una franja azul así de grande y preciosa. Entonces, hay que intentarlo, aunque solo sea para que a día de hoy algunos que están dispuestos a decir que no, expliquen por qué. Es que nos ha costado mucho en nuestra Comunitat empezar a tener cierta sensación de que valencianos somos todos de primera y que no por estar en la capital se es más valenciano que por estar en Orihuela o en Vinaroz. Es que de donde yo vengo el himno de la Comunitat Valenciana ha habido muchas veces que se ha escuchado y no se ha respetado. Y creo que entre todos hemos hecho un esfuerzo para respetar el himno, para respetar nuestra seña de identidad.

-Pero si me permite la pregunta, ¿el presidente de la Generalitat cuando ha descubierto que el nombre de la Academia no es el adecuado? Porque hace cuatro años usted era presidente de la Diputación, mantuvo una reunión con el entonces presidente de la Academia, Ramón Ferrer, y no cuestionó su denominación de la AVL.

-No es un día blanco y al día siguiente negro. Es un proceso. Yo soy heredero de un partido político que promovió la creación de la Acadèmia y sé perfectamente que en aquel momento se hizo un esfuerzo extraordinario en el que mucha gente cedió mucho, por uno de los objetivos más importantes en aquel momento, que era la de evitar un conflicto. Y hubo algunos que se arrepintieron al día siguiente de firmar ese acuerdo. Hubo otros que firmando, lo firmaban sabiendo que no lo iban a cumplir. Y lo hemos visto. Hubo otros que piden que a la vez que piden respeto por la academia, cuando cambian los requisitos lingüísticos de la Generalitat, no le piden permiso ni opinión a la Academia como hizo Compromís. Por tanto, se va pervirtiendo durante todo este tiempo y acaba siendo un proceso, un proceso en el que por fin llega el momento, aprovechando esa extorsión que el separatismo catalán está ejerciendo en este momento sobre todos los españoles, incluidos los valencianos, en el que llega la última gota del vaso y se dice hay que poner bien pared porque empieza a estar en peligro el respeto a nuestras señas, a nuestra identidad y el respeto a que somos una comunidad de primera división y esto no se puede discutir, así que vamos a promover una serie de debates que solo los podremos ganar si los planteamos. Si no los planteamos irá pasando el tiempo, seguirá el deterioro y quién sabe si Puigdemont acabará decidiendo lo que acaba poniendo nuestro Estatuto pasado mañana, porque como Puigdemont se lo dicta a Illa e Illa se lo dicta a Morant, pues a ver si es que al final vamos a tener aquí al escribano del escribano escribiendo nuestro destino y esto no puede ser.

-Pero este debate sobre el valenciano, que ha estado aletargado o latente, ¿este arreón del Partido Popular es porque de verdad ustedes ven en peligro, como ustedes decía hace un momento la lengua valenciana?

-Yo no quiero llegar tarde. Mire, lo del arreón lo dice usted. Yo llevo hablando de la libertad de la lengua, pero el reconocimiento de nuestra lengua desde que llegué.

-También por parte de los socialistas, dos ministros que han abierto también está este debate. A ustedes les ha venido de cara a el debate.

-Pero vamos a plantearnos de quién es el arreón. Cuando el ministro Albares dice que va a defender el catalán, el euskera y el gallego, pero no el valenciano, ¿qué tiene que hacer un presidente de la Generalitat cuando se dice eso? Cuando otra ministra del Gobierno de España, que encima es valenciana, dice que es una bobada defender el valenciano y el agua, ¿quién es el que está pegando primero? Cuando se niega cualquier capacidad de igualdad con el resto de lenguas cooficiales del Estado y se niega permanentemente, ¿quién es el que está haciendo ese arreón? Los que estamos defendiendo el valenciano somos nosotros con los certificados del valenciano, que se los estamos reconociendo a la gente y que está siendo un incentivo. Por primera vez, por primera vez en las comarcas castellanoparlantes y por tanto, exentas, hay más estudiantes de valenciano que nunca. ¿Y sabe cómo lo han hecho? Eligiéndolo. Y no se lo ha impuesto, Toda la gente de Orihuela que ha pedido estudiar con lengua base en valenciano, lo ha hecho con libertad porque ahora tiene también un incentivo. Incentivamos el valenciano, que son certificados. Por tanto, esto no es un arreón, esto es la respuesta a una agresión,. Porque lo de valencians en peu alçem-se queda muy bien y todos nos sentimos identificados cuando acaba el himno. Pero es una manera de verlo. Esto de no reaccionar cuando se ataca a nuestras señas de identidad será para otros. Conmigo de presidente eso no va a ocurrir.

-Sin ánimo de abrir un debate filológico, ¿para el presidente de la Generalitat catalán y valenciano son la misma lengua?

-Son lenguas hermanas. El debate filológico jamás se me ocurriría entrar en él. Jamás. Pero si se le pide al presidente de la Generalitat Valenciana que no defienda lo que pone su Estatuto, quien me lo pida es que no está en sus cabales, porque desde luego, yo sí que lo estoy. En mi Estatuto pone que 'açí es parla valencià' y dice valenciano. No pone barra nada, ni comillas nada, ni guiones ni sí pero ojo con el catalán, que eso no ocurre. Digo yo que si el presidente de la Generalitat no respeta su Estatuto, tenemos un problema con la Generalitat Valenciana.

-¿Y el presidente de la Generalitat no debería de utilizar más en público el valenciano?

-Jo faig el que puc i faig el meu esforç, s'ho jure a vosté. Tinc el problema de que la meua llengua materna no és el valencià, és el castellà. Però faig el meu esforç. I en els meus discursos públics cada vegada parle més valencià. Jo crec que els meus esforços van donant resultats, això crec jo. Tracte de fer-ho de la millor manera possible i seguiré fent el meu esforç, cada dia un poquet…