Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El president Carlos Mazón, durante la entrevista.

El president Carlos Mazón, durante la entrevista. JL Bort
ADELANTO ENTREVISTA A CARLOS MAZÓN

«Quién sabe si Puigdemont acabará diciendo qué pone en nuestro Estatuto, porque él se lo dicta a Illa, y éste a Morant»

Mazón rechaza la doble denominación valenciano/catalán que defiende la ministra y líder del PSPV: «¿Pero qué broma es ésta?»

JC. Ferriol Moya
Héctor Esteban

JC. Ferriol Moya y Héctor Esteban

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:39

Comenta

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, concede la primera entrevista a un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana. ... LAS PROVINCIAS publicará mañana, 9 d'Octubre, su contenido y ofrece hoy un adelanto al hilo de la procesión cívica que abrirá los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Mazón, en la entrevista, aborda su agenda durante el 29 de octubre, las decisiones que adoptó a lo largo de la jornada, su relación con las víctimas y sus impresiones de la actitud del resto de partidos políticos en relación con la gestión de la riada.Además, el president ofrece claves sobre la remodelación del Consell, que hará pública el 5 de noviembre, la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 y el debate sobre el valenciano y el catalán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  7. 7 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  8. 8 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  9. 9 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Quién sabe si Puigdemont acabará diciendo qué pone en nuestro Estatuto, porque él se lo dicta a Illa, y éste a Morant»