Urgente El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts
La ministra de Defensa, durante una visita a la base de Morón. EP

El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado

Se trata de interferencias en el sistema de geolocalización, un episodio habitual cuando se pasa por el enclave ruso del Báltico

Mateo Balín

Mateo Balín

Enviado especial a Vilna

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:23

El avión que transporta a la ministra de Defensa Margarita Robles a Lituania, donde tiene previsto visitar al destacamento aéreo integrado en una misión de la OTAN ... en el flanco este, ha sufrido un intento de «perturbaciones» del sistema de geolocalización GPS a su paso por las proximidades de Kaliningrado, territorio ruso fronterizo con Polonia y Lituania con salida al mar Báltico.

