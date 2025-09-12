Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en una foto de archivo. EFE

La OTAN lanza una operación militar con cazas para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia

La Alianza Atlántica pondrá en marcha esta iniciativa «inmediatamente» para vigilar su frontera Este y protegerse ante «cualquier amenaza rusa»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:34

Los sistemas antiaéreos de la OTAN detectaron y derribaron rápidamente los drones rusos que invadieron el espacio aéreo de Polonia en la madrugada del miércoles. ... A pesar del éxito de esta intervención, la Alianza Atlántica no quiere que ningún incidente similar le pille por sorpresa por lo que planea lanzar una operación militar para reforzar su flanco Este, en la que participarán tropas de diferentes Estados miembros y «elementos específicos» diseñados para combatir drones. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  4. 4

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  5. 5

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  6. 6

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas
  7. 7

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  8. 8

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  9. 9 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  10. 10

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La OTAN lanza una operación militar con cazas para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia

La OTAN lanza una operación militar con cazas para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia