El rol de Camarero, entre las incógnitas del nuevo Consell que se conoce hoy

Juanfran Pérez Llorca ya es el nuevo president de la Generalitat. Ahora le toca nombrar nuevo Gobierno. Y esa decisión se hará publica durante la ... mañana de este miércoles. El jefe del Consell ha preferido que el foco del martes se lo llevara su toma de posesión y la declaración política que hizo desde la tribuna de Les Corts. Un día después, el president tiene previsto comparecer para informar de la composición del Gobierno con el que pretende dirigir la acción de la Generalitat hasta la convocatoria electoral de mayo de 2027.

Un Consell con más carteras de las que componían el último Ejecutivo presidido por Carlos Mazón, y del que este miércoles se despejarán las incógnitas pendientes. Una de ellas, sino la principal, puede tener que ver con el papel y las responsabilidades que asuma la hasta ahora vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y también portavoz del Consell, Susana Camarero.

La número dos en el Ejecutivo presidido por Mazón ha jugado un papel clave en lo que va de legislatura, y en particular en los últimos 13 meses, defendiendo la gestión del Consell en la dana y señalando la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez por retrasar las ayudas a los damnificados. Camarero ha sido la encargada además del sostén de las políticas sociales y de igualdad, especialmente bajo el foco durante el año que el PP compartió Consell con Vox. En definitiva, ha asumido un desgaste político no menor, al que se suma la responsabilidad de impulsar la acción del Gobierno y asumir el área de Vivienda.

De la importancia de la vivienda ha hablado este martes Pérez Llorca en su declaración en Les Corts. El president ha dicho que será «eje central de la acción del Consell» y ha destacado la necesidad de incrementar la oferta y aportar «más agilidad, más seguridad jurídica y menos trabas». La referencia a vivienda deja entrever que será un área destacada, quizá con conselleria propia, en el nuevo Gobierno. El nombre del secretario autonómico del área, Sebastián Fernández, suena con fuerza.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, aparece en las quinielas como conseller

A Camarero se le ha venido señalando por la posibilidad de que abandone la portavocía del Consell, a la vista del desgaste generado por la dana y porque de esa manera el nuevo president podría visibilizar la apertura de una nueva etapa. El tono mostrado por Pérez Llorca en su investidura y en la toma de posesión deja entrever la voluntad de entendimiento y de llegar a acuerdos con la oposición, dato que hace pensar en una portavocía que mantenga un tono similar.

En todo caso, el rol de Camarero en el nuevo Consell es una de las incógnitas a despejar este miércoles. No parece estar en duda su continuidad –aunque en algún momento se ha especulado con esa posibilidad–, ni su condición de vicepresidenta. Pero está por ver con qué responsabilidades a partir de esta fecha y si mantiene esa condición de número dos del president de la Generalitat. Entre otras razones, porque Pérez Llorca maneja la opción de crear un departamento de presidencia, está por ver con qué rango y competencias.

Del nuevo Consell se sabe que contará con más departamentos, circunstancia que hace pensar que Presidencia será uno de ellos, y que Vivienda también tendrá protagonismo. Se esperan movimientos en el reparto de competencias entre consellerias, con la vista puesta en un Gobierno más ágil, y que visibilice la apertura de una nueva etapa. Entre los nombres que se han barajado para ese puesto, el de Magda González, vicepresidenta segunda de Les Corts, aunque el peso político de la diputada en el seno del grupo parlamentario popular, y su condición de facilitadora de las relaciones con Vox pueden desaconsejar moverla de la responsabilidad que ocupa en la Mesa de la Cámara.

¿Y las salidas? Pérez Llorca ha trasladado a su entorno más cercano que cuenta con muy buenos consellers. Sin embargo, ese dato no obsta para que las quinielas sobre posibles salidas se hayan venido sucediendo en las últimas semanas. A partir de la información que maneja el propio grupo popular de Les Corts, se especula con que la consellera de Hacienda, Ruth Merino, pueda abandonar la consellera de Hacienda y Economía.

Pérez Llorca ha apostado este martes por la necesidad de que la Comunitat cuente con «una economía fuerte y un tejido productivo, moderno y avanzado», para poder generar «empleo estable, cualificado, con salarios dignos». En un discurso sin reproches hacia el Ejecutivo central, la alusión a la economía podría hacer pensar en un mayor protagonismo de esa área. Merino, exCiudadanos, ha venido gozando de la condición de 'protegida' de Mazón durante estos dos años y medio de legislatura. Pero la salida del ya expresident puede hacerle perder esa cartera.

Otro tanto ocurre con José Antonio Rovira, titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Rovira ha sido otro de los pesos pesados del Consell de Mazón, un parlamentario veterano, con carácter, que ha protagonizado no pocos enfrentamientos con los portavoces de la oposición. Está por ver si el tono que Pérez Llorca parece querer imprimir a su Consell resulta compatible con el perfil de Rovira.