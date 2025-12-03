Pérez Llorca toma posesión para iniciar «un tiempo de reconciliación» tras la dana

Juanfran Pérez Llorca ha prometido el cargo en su toma de posesión como president de la Generalitat, que se celebró ayer en Les Corts en ... un ambiente muy tímidamente festivo y que se desarrolló en un clima de privacidad e intimidad. El nuevo jefe del Consell dedicó sus primeras palabras en el parlamento valenciano a las víctimas de la dana. «Corresponde ya, como presidente de la Generalitat y en nombre de la Generalitat, pedir perdón. Palabras que nacen de una convicción personal, para un diálogo, para hablar claro. Ni el día 29 (de octubre de 2024) ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón. Un perdón que debe ser el inicio de la reconciliación con todas las víctimas, que no merecen sentir más soledad, y cerrar debates que solo generan sufrimientos», comenzó diciendo Llorca.

En la toma de posesión del exalcalde de Finestrat, a falta de un elefante en la habitación, había dos. Uno se sentó en la última fila de la bancada del PP en Les Corts y se llama Carlos Mazón, que había llegado una hora larga antes del momento previsto para el acto. En la cafetería de la Cámara ocupó una extensa mesa al fondo del establecimiento junto a los altos cargos de Presidencia y hasta allí se fueron acercando los populares a saludarle y, ya al filo de las 12 de la mañana, los invitados de Pérez Llorca, la inmensa mayoría del PP de Alicante, que en un principio hicieron piña con Mazón y al finalizar la toma de posesión hicieron piña con Pérez Llorca en una zona restringida del parlamento valenciano. Como diría Mazón, la Comunitat está como está. De aquella toma de posesión del anterior president, con la presencia de Ayuso, un paseíllo hasta el Palau de la Generalitat y un ambiente de cambio y triunfo no había rastro alguno. Las circunstancias han cambiado enormemente en dos años y medio. Pérez Llorca pretende recomponer la situación y, en un principio ha optado por un perfil bajo y una exposición mínima, porque el otro elefante que rondaba Les Corts ayer era la dana y las heridas abiertas. Se supone que el tiempo juega a su favor.

«Nunca en mi vida me había imaginado que llegaría a este cargo y es para mí un honor. Estos días me han parado mucha gente y lo que más me han deseado es suerte, porque la gente lo que quiere es que las cosas funcionen y el Gobierno le ponga a la gente las cosas más fáciles. Nunca rechazaré una buena idea venga de donde venga», aseguró el nuevo president.

Pérez Llorca afirmó que «hoy se abre una nueva etapa. Durante mucho tiempo esta tierra parece que ha caminado con la cabeza baja. Nuestra gente tiene que creer que podemos avanzar. El Consell debe estar y estará al lado de la gente, que quiere una casa digna, los jóvenes quieren emanciparse, emprendedores que creen que las oportunidades están cada vez más lejos. Por eso la vivienda estará en el eje de nuestra política. La vivienda no puede ser considerada un lujo. También hemos de acercar la Administración a las sociedad para que la licencia no tarde meses ni las ayudas sean un laberinto. Poner en el centro a las personas».

«La gente pide una manera nueva de gobernar. Somos una tierra fuerte. El autogobierno no es un símbolo, sino una herramienta, para reclamar agua, servicios públicos igualitarios.... trabajaremos por esos objetivos, con el espíritu que he mantenido durante mis años como alcalde. Yo creo mucho en el diálogo y el acuerdo y quiero que este mandato sea recordado por ello. Pondremos por delante los intereses de la Comunitat por delante de otros. Así, juntos, avanzamos», concluyó Pérez Llorca, un discurso de apenas diez minutos.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, indicó con un tono un punto sorprendido: «Pues se cierra la sesión». Y fin. Brevedad y sencillez. Ni rastro de miembros del Gobierno. Ni un ministro para presenciar la toma de posesión de la primera autoridad ordinaria del Estado en la Comunitat, algo completamente inusual, que, en cualquier caso, ya pasó con Mazón y ahora se repite. Sí acudió Miguel Tellado en representación del PP nacional: «Es el presidente de la reconstrucción y no va a fallar».

«Nosotros creemos en la política útil, y un político que se dedica a la política útil gana cuando mejora la calidad de vida de las personas. Y es lo que Juanfran Pérez Llorca tiene entre manos, así que estamos muy satisfechos», declaró la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, que al salir del evento privado que el nuevo jefe del Consell ha celebrado en las dependencias del legislativo ha insistido en desear «muchísima suerte» a Pérez Llorca, y augurar que va a ser «un magnífico presidente de la Generalitat».

El síndic de Vox, José Maria Llanos, pidió a Pérez Llorca que sepa «estar a la altura él y su partido y que cumplan los compromisos que con luz y taquígrafos realizó en su investidura. Le vamos a fiscalizar desde ya porque no es un cheque en blanco tal y como se ha visto en Extremadura. Pérez Llorca recibirá nuestro respaldo si cumple y lo merece».

«El expresidente permanecerá aquí en Les Corts porque quiere el PP, pero si dejó el Consell fue por despreciar la verdad. Llorca sigue mintiendo porque habla de unas cosas que no son las que ha pactado con Vox priorizar. Su petición de perdón es retórica y no puede pedir perdón ante las víctimas y luego mantener a Mazón. Exigimos conocer la agenda oculta con Vox», indicó el portavoz del PSPV, José Muñoz.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, tildó el discurso como de escasas explicaciones, «corto, y ojalá su mandato sea tan breve como su intervención. La salida razonable eran unas elecciones, y hasta que lleguen nosotros construiremos una alternativa».