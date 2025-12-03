Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
Pérez Llorca saluda en Les Corts. Iván Arlandis

Pérez Llorca toma posesión para iniciar «un tiempo de reconciliación» tras la dana

El nuevo president de la Generalitat pide perdón a las víctimas y sitúa la vivienda como el eje prioritario de su mandato

Burguera

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:44

Comenta

Juanfran Pérez Llorca ha prometido el cargo en su toma de posesión como president de la Generalitat, que se celebró ayer en Les Corts en ... un ambiente muy tímidamente festivo y que se desarrolló en un clima de privacidad e intimidad. El nuevo jefe del Consell dedicó sus primeras palabras en el parlamento valenciano a las víctimas de la dana. «Corresponde ya, como presidente de la Generalitat y en nombre de la Generalitat, pedir perdón. Palabras que nacen de una convicción personal, para un diálogo, para hablar claro. Ni el día 29 (de octubre de 2024) ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón. Un perdón que debe ser el inicio de la reconciliación con todas las víctimas, que no merecen sentir más soledad, y cerrar debates que solo generan sufrimientos», comenzó diciendo Llorca.

