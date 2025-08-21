Rodríguez corteja a Oltra para sumarla al proyecto municipalista

Ens Uneix ronda a Mónica Oltra, y la exvicepresidenta guarda silencio. Ella y su entorno. Nadie dice ni que sí ni que no, pero ciertamente ... existe una buena relación personal entre el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, y la fundadora de Compromís, ahora sin relación con la cúpula de la formación que puso en marcha. La vicepresidenta de la Diputación y mano derecha política de Rodríguez, Natàlia Enguix, ya abrió hace meses puertas y ventanas a Oltra para, cuando quiera, sumarse al proyecto municipalista. Hay cortejo, deseo de añadir a Oltra al proyecto de Unió Municipalista, una plataforma de partidos independientes que en la Comunitat lidera Rodríguez, que busca personas para sus listas locales. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, donde trabaja Oltra y donde vivió durante años. Este mes, Rodríguez se citó con Oltra y con Rosa Pérez, la dirigente de EUPV. El encuentro ya se dio el año pasado, pero en junio.

Una reunión personal que, sin embargo, viene precedida de diferentes ofrecimientos públicos por parte de Ens Uneix a Oltra, quien además ha firmado, junto a Pérez Garijo, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsa Rodríguez para reclamar la rebaja del listón electoral. Todo ello lo ha desvelado el alcalde de Ontinyent este jueves en À Punt. Rodríguez está de fiestas en su localidad, la Entrada de Moros y Cristianos, y evitó entrar en polémicas respecto al dardo que un día antes le había lanzado Rebeca Torró. La secretaria de Organización del PSOE vuelve a su localidad natal para sentarse en el palco de autoridades en calidad de acompañante de la ministra Diana Morant, y ha aprovechado el retorno a casa para reprochar a Rodríguez sus pactos en la Diputación de Valencia con el PP. El alcalde de Ontinyent no ha querido responder a Torró, si bien admitió que todas esas horas que estará en el palco de autoridades con Morant al lado servirá para «hablar de todo». Con la que ya ha hablado de todo un poco es con Oltra, a la que ve de alcaldesa, ministra y lo que ella quiera, y a la que abre las puertas de UM.

«Espero que el municipalismo encuentre un candidato mejor que yo», ha señalado en À Punt cuando se le ha preguntado si liderará una candidatura autonómica de UM. ¿Y Oltra sería una buena candidata? «Lo sería, sin duda», ha admitido Rodríguez, quien también ha asegurado que «sería una gran alcaldesa, o ministra, o lo que ella quiera». También lo dijo Natàlia Enguix. A mediados de julio, a Oltra no le había llegado ninguna propuesta en firme. Otra cosa es lo que Rodríguez y ella pudieran hablar semanas más tarde, a principios de agosto, cuando se reunieron, con Rosa Pérez como compañera de mesa y mantel. El verano, la comida y la playa siempre son propicios para el entendimiento.

Los municipalistas buscan un cabeza de lista para su candidatura en la ciudad de Valencia. O una cabeza de lista. «Por mi parte he de reconocer el cariño hacia Oltra, que ha sufrido una evidente incomprensión frente a un proceso judicial que yo, por mi parte, también sufrí (en relación al caso Alquería, del que fue absuelto), lo que me permite sentirme reflejado con su situación, y empatizar con ella», ha explicado Rodríguez, que no deja de simpatizar y querer conectar con Oltra. La exvicepresidenta nunca ha ocultado sus filias y fobias política. Desde que salió del Consell ha demostrado una frialdad glaciar respecto a los dirigentes de Més que han copado la cúpula de Compromís, desde donde, por otro lado, tampoco parecen tener muy claro el encaje de la exvicepresidenta en esa jerarquía orgánica y de listas electorales de la coalición en la que los nacionalistas han impuesto su mayoría sin dejar hueco a Iniciativa, el partido de Oltra.

La ecosocialista ha realizado durante los últimos meses varias apariciones en la vida pública que han confirmado que mantiene un evidente tirón entre la militancia de izquierdas. Oltra se resiste a pronunciar palabra alguna sobre si aspira a retornar a la política en el caso de que, algún día, la Justicia decida juzgarla o archivar el caso que ya la desplazó de la primera línea hace más de tres años.

La instrucción por la gestión de la consellera y su equipo del caso de abusos a una menor por el que fue condenado su exmarido finalizó hace meses. El instructor ha pedido por activa y pasiva el archivo del caso que, sin embargo, puede acabar juzgado. Esa situación, que provocó que Compromís cediese a la presión del PSPV y forzase la salida de Oltra, le importa entre cero y nada a Rodríguez.

El caso Alquería provocó que el alcalde de Ontinyent, cuando era presidente de la Diputación de Valencia, pasase incluso una noche en un calabozo junto a parte de su equipo, en junio de 2018. El PSPV lo expulsó del partido. Rodríguez atravesó un infierno personal y judicial, pero se mantuvo al frente de su ayuntamiento y fundó Ens Uneix. Bajo esas siglas se presentó a las elecciones municipales de 2019, pendiente de saber si sería juzgado. Las ganó. En realidad, arrasó. Su juicio acabó en noviembre de 2002. Más de medio año después, se celebraron unas nuevas elecciones municipales sin noticias de la decisión judicial. Así pues, en mayo de 2023 y pendiente de sentencia, volvió a ganar. Dos días después de los comicios se hizo pública la decisión del juez: inocente.

En Compromís contienen la respiración. La coalición (en realidad, sus dirigentes) está completamente descolocada frente a quien fuera su líder indiscutible, que ha afrontado sola, en todos los aspectos, una travesía judicial que aún no ha finalizado y que no se sabe cómo acabará. No será Rodríguez quien espere a que se pronuncien los tribunales para apostar por Oltra. Ya lo hace. Como en su momento apostó por sí mismo. Habrá que ver si la exvicepresidenta acepta ese órdago, se retira de la partida política o pide cartas a Compromís.