Oltra, reunida con Rodríguez, en 2018. Damián Torres

Rodríguez corteja a Oltra para sumarla al proyecto municipalista

El fundador de Ens Uneix come con la exvicepresidenta y con Rosa Pérez, que firman la ILP para rebajar el listón electoral promovida por el líder de UM, para quien la impulsora de Compromís «sería una gran alcaldesa»

Burguera

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:20

Ens Uneix ronda a Mónica Oltra, y la exvicepresidenta guarda silencio. Ella y su entorno. Nadie dice ni que sí ni que no, pero ciertamente ... existe una buena relación personal entre el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, y la fundadora de Compromís, ahora sin relación con la cúpula de la formación que puso en marcha. La vicepresidenta de la Diputación y mano derecha política de Rodríguez, Natàlia Enguix, ya abrió hace meses puertas y ventanas a Oltra para, cuando quiera, sumarse al proyecto municipalista. Hay cortejo, deseo de añadir a Oltra al proyecto de Unió Municipalista, una plataforma de partidos independientes que en la Comunitat lidera Rodríguez, que busca personas para sus listas locales. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, donde trabaja Oltra y donde vivió durante años. Este mes, Rodríguez se citó con Oltra y con Rosa Pérez, la dirigente de EUPV. El encuentro ya se dio el año pasado, pero en junio.

