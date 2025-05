El rifirrafe entre el abogado de Argüeso y la jueza de la dana termina con la expulsión de Manos Limpias

El rifirrafe entre la jueza de la dana y el abogado de Emilio Argüeso ha terminado con una víctima colateral: Manos Limpias. La polémica comenzó ... hace aproximadamente una semana cuando la instructora la preguntó al letrado José María Bueno qué vinculación tenía con la citada organización que se había personado como acusación popular.

El abogado, en un escrito poco cordial, negó una vinculación directa más allá de ser un cliente más de su despacho profesional, como cualquier otro. No dudó en reprochar el criterio judicial, según él, basado en informaciones ajenas a la causa. En este sentido, le pidió: «No te dejes engañar por lo que ves en Internet, mira la realidad». De igual modo, aseguró que no milita en Manos Limpias, que no tiene cargo en el sindicato y que tampoco trabaja para ellos.

La instructora, no obstante, sí aprecia un grado de conexión importante entre el citado profesional y la asociación. La jueza subraya que en una entrevista en el diario La Razón, el letrado responde a una pregunta de la siguiente forma: «Me defino como el abogado de referencia de Manos Limpias y, en todo caso para Manos Limpias soy el jefe de sus servicios jurídicos».

De igual modo, la instructora recuerda que actualmente ejerce para Manos Limpias la acusación popular en el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno a quien le acusan de beneficiarse de una plaza a dedo en la Administración. Además, tal y como el propio letrado apuntó en su escrito, ha representado a Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, en numerosos procedimientos.

Todo lo anterior, ese supuesto estrecho vínculo entre Bueno y la organización, invalida la posibilidad del ejercicio de una legítima acusación popular. «En realidad, de la lectura del escrito, pese a su empeño inútil en desvincularse del sindicato se desprende todo lo contrario, un vínculo absoluto con dicha entidad en múltiples procedimientos y con su secretario general».

Llama la atención la jueza en un extremo cuando el letrado, en su escrito, dijo que jamás aceptaría acciones penales contra el PP. Y eso es precisamente, según la instructora, lo que ha ocurrido en este procedimiento: Manos Limpias no aprecia responsabilidad penal en la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en este procedimiento.

La jueza acuerda la expulsión del sindicato porque su papel como acusación sería «totalmente inocuo». Sería algo parecido a que Argüeso tuviera una segunda defensa en el bando de las acusaciones. Manos Limpias recuperará ahora los 6.000 euros que depositaron como fianza.