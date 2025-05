La jueza de la dana pide una copia de la entrevista en televisión a Mompó para su declaración judicial

Vicente Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia, tuvo un papel relevante en la tarde del 29 de octubre cuando se celebró la reunión ... de Emergencias que concluyó sin poder evitar las muertes por la barrancada del Poyo. El dirigente del PP participó presencialmente en ese encuentro en el centro de Emergencias y a él se le atribuye la afirmación de: «Mandad de una puta vez el mensaje». Una expresión que traslada los momentos de tensión e incertidumbre que se vivieron en aquella jornada.

Su declaración como testigo -la primera fue suspendida tras seis horas de espera- puede aportar información de todo lo que se gestó dentro, pero también fuera del Cecopi. Tuvo conversaciones con el presidente de la Generalitat y otros altos cargos sobre el avance de la emergencia. Mompó ha mantenido un perfil propio durante la postemergencia y es una de las escasas figuras políticas dentro del PP que ha evitado una erosión de su imagen.

La instructora ha reclamado a La Sexta, en concreto, al programa 'Salvados' que remita una copia de la entrevista al órgano judicial. Este material estaría disponible para la declaración judicial del político. Existe controversia acerca de las explicaciones que ofreció el dirigente en el espacio televisivo y sus declaraciones posteriores acerca de si informó o no de las gestiones del Es Alert al propio presidente y si este tuvo alguna incidencia en el SMS masivo.

La presa de Forata, sin relación con la causa

La magistrada, por otra parte, ha confirmado su decisión anterior de denegar la petición de diligencias de investigación formuladas por una acusación particular en relación a la presa de Forata porque esa infraestructura no influyó en la crecida del caudal del barranco del Poyo y no guarda por tanto relación con el fallecimiento de los familiares de las víctimas mortales representados por esa parte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

En otro auto, la instructora deniega las declaraciones testificales del responsable de la torre de control del aeropuerto de Manises y de varios mandos de Salvamento Marítimo, pues considera que exceden, de manera manifiesta, del objeto de la investigación. Según la juez, no es posible "valorar cada una de las posibles operaciones de salvamento que hubieran podido llevarse a cabo, tanto de manera terrestre como aérea, máxime si se atiende a que la falta de avisos era generalizada, no sólo a la población, sino incluso a otras autoridades y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".