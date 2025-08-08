Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carles Puigdemont en Barcelona el 8 de agosto de 2024. AFP

Puigdemont justifica su segunda fuga: «Hoy estaría en la cárcel»

El expresident de la Generalitat hace balance del aniversario de su fugaz visita y y huida de Barcelona durante la investidura de Illa

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:50

«Era consciente del enorme riesgo y de la elevada probabilidad de que acabara detenido y enviado a Madrid para ser encarcelado de manera incondicional. ... Hoy todavía estaría en prisión, y probablemente a punto de ser juzgado y condenado». Un año después de su aparición en el centro de Barcelona y posterior fuga durante la sesión de investidura de Salvador Illa, Carles Puigdemont hace balance y justifica su actuación aquél 8 de agosto de 2024. El expresident de la Generalitat, en un amplio mensaje publicado en redes sociales,

