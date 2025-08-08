Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet prevé probables tormentas este sábado en la Comunitat y señala donde caerán
El portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández. EFE

El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda

Los populares creen que el president catalán ha usado la Generalitat como «instrumento político al servicio» de Sánchez

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:27

El «positivo» balance que ayer hizo el Govern catalán del primer año de Salvador Illa como president no fue compartido por el resto de grupos ... parlamentarios, tampoco por sus socios de investidura. El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, tachó los primeros 365 días del dirigente del PSC al frente de la Generalitat de «timo» y le reprochó actuar «como salvavidas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de «ceder» ante los independentistas. «Ha incumplido todo lo que prometió», zanjó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  6. 6

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  7. 7

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  8. 8 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  9. 9 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
  10. 10 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda

El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda