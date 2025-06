El PSPV se desmarca ahora de Ábalos y recuerda sus peleas internas con Puig El síndic socialista en Les Corts desvela que su relación «nunca fue demasiado fluida» con el exministro y reivindica que en la federación valenciana no están «nada preocupados»

Burguera Martes, 17 de junio 2025, 15:47

Es tiempo de las verdades del barquero en el PSOE. Unas llegan vía audios grabados por un presunto captador de comisiones ilegales y facilitador de ... citas en locales de mala nota, Koldo García. Otras aparecen para desmarcarse de José Luis Ábalos, toda la vida socialista según él, pero no tanto según el PSPV, donde sus portavoces actuales recuerdan que el exministro, en realidad, no era bienvenido en el partido. Parece mentira que con tan poco cariño como el que parecía recibir Ábalos lograse ser ministro del Gobierno de España, algo que muy pocos miembros de la federación socialista valenciana pueden decir, y que no se quedase fuera de una lista electoral desde hacía décadas. Ni él ni los suyos y suyas. Pero así era, al parecer.

«La relación con Abalos nunca fue demasiado fluida», ha explicado el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, cuando se le ha preguntado por la capacidad de salpicar o de contaminar al partido valenciano que pueda tener toda la trama desvelada ahora: «No estamos nada preocupados. Hay que recordar que la familia politica que siempre planteó batalla a Puig en los congresos fue la de Abalos. Ahora mismo la federación valenciana no está preocupada y estamos en un tiempo nuevo, con una nueva generación, con Diana Morant al frente, y orgullosos de la labor de Ximo Puig al frente de la Generalitat». ¿Y a pesar de ser Ábalos tan tóxico, de haber una relación tan poco fluida, de que el propio Sánchez lo sacase de manera fulminante tanto de la secretaría de Organización del PSOE como del ministerio de Fomento, cómo es que iba como número dos de la lista que encabezó Morant en julio de 2023, en las elecciones generales? Pues para Muñoz, era casi una cuestión de deferencia. «Les animo a que recuperen el proceso de elaboración de aquellas listas. Hubo conflictividad en el PSPV. En aquel momento no había indicios ni presunción de que Ábalos estuviera inmerso en casos de corrupción y en el PSOE, a los exsecretarios de Organización federales se les debe un respeto. Siempre ha habido una consideracion porque es una función muy complicada. Es una práctica que creo positiva», ha resumido Muñoz. Noticias relacionadas Compromís cree que las grabaciones de Santos Cerdán demuestran «que la ampliación del puerto es un pelotazo» Bernabé reduce la corrupción en el PSOE a «unos cuantos» y ve motivos de sobra para mantener el Gobierno de Sánchez Respecto a la tardanza del PSOE en expulsar a Ábalos, ha sostenido que se le suspendió de militancia «desde el primer momento que hubo indicios de corrupción» y ahora se definitivamente por las «grabaciones terribles y los indicios más sólidos» del informe de la UCO. Muñoz ha valorado la respuesta «firme e inflexible» del PSOE a la corrupción y ha puesto como ejemplo su etapa como secretario de Organización del PSPV, donde tuvo que tomar «decisiones durísimas» que luego «no se acabaron juzgando de la misma manera». «Hemos sufrido la presión de haber tomado decisiones de manera precipitada», ha constatado el síndic del PSPV. De hecho, preguntado por si el PSOE debería pedir disculpas al expresidente de la Diputació de Valencia Jorge Rodríguez (fue apartado del partido tras su detención en el caso Alquería, del que fue absuelto años después, tal y como ha reclamado el propio Rodríguez), ha asegurado que el partido «ya ha pedido perdón en reiteradas ocasiones por esta situación» y ha reclamado una «reflexión global» por parte de la opinión pública ante este tipo de casos que acaban quedando en nada. De hecho, ha reprochado a la prensa su actitud de entonces y posterior, exactamente igual que había hecho unos minutos antes José María Llanos, el síndic de Vox, por otros temas, pero es que los medios de comunicación no son bien mirados por los partidos según minuto y resultado.

