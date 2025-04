El PSPV pregunta por los asesores de Vox en Les Corts y acusa a Abascal de regar con nóminas públicas a sus militantes

Burguera Martes, 15 de abril 2025, 14:47 Comenta Compartir

El grupo del PSPV en Les Corts pedirá al parlamento valenciano los datos sobre los asesores de la presidenta de la Cámara, su presencia en ... el parlamento. Llanos Massó cuenta con un equipo, entre ellos, uno nuevo, Iván Vélez, que fue candidato de Vox al Congreso por Albacete, así como otros asesores de los que apenas se conoce su presencia en el parlamento. Es el caso de Antonio José Candel, que anteriormente trabajó para la Junta de Castilla y León y para el Gobierno de la Región de Murcia cuando en ambas administraciones estaba Vox, si bien, en el caso de Les Corts, hay una imagen de él que se remonta a septiembre, y después de entonces no hay testigos de su presencia en el parlamento valenciano. No obstante, fuentes de la Cámara aseguran que trabaja en cuestiones relacionadas con notas, web y redes sociales y que «el ir más o menos no significa trabajar más o menos. Cada uno tiene su función».

«Hay un clima de degradación de Les Corts, un clima que contribuye a empeorar la reputación de las instituciones y la democracia valenciana», ha afirmado el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha asegurado que su afirmación «tiene que ver con la utilización de las instituciones por parte de Vox en contratar a cargos de Vox España. Ya hay, al menos dos, el último Iván Vélez, que le une tanto a la Comunitat que en realidad fue candidato al Congreso por Albacete, y eso me daría igual si viniera a Les Corts. Entre sus méritos está presidir la Fundación Denaes, puesta en marcha por Abascal. Han aprovechado la expulsión del PSPV de la Mesa de Les Corts para ampliar a los miembros de Vox que están en nómina de instituciones valencianas». Según Muñoz, el presidente nacional de Vox, «Santiago Abascal, como ha hecho Marine Le Pen, coloniza las instituciones en interés de su propio partido. Por eso el PSPV va a hacer una serie de preguntas a Presidencia de Les Corts para saber el registro de entrada y de trabajo efectivo hecho por este asesor (Vélez) y otro más, Candel, a los que parece que nada liga a la política valenciana y, lo que me preocupa más, tampoco a Les Corts, que es donde se le paga el sueldo aunque por aquí no vienen». «Mazón permite esta degradación sistemática y hace falta una regeneración a través del voto en las urnas», indicó Muñoz, quien ha asegurado que Les Corts «es una casa pequeña. Queremos acreditar si los rumores que hay en Les Corts son ciertos y vamos a pedir que se acredite la asistencia de estas personas a sus puestos de trabajo». Noticias relacionadas PP y Vox creen que la declaración de Bernabé demuestra que ha mentido y la izquierda la arropa El Consell recalca que Bernabé dice «la verdad ante la jueza después de cinco meses de generar odio e instrumentalizar el dolor» Desde Compromís, Joan Baldoví, admite no conocer a esos asesores de Vox, mientras que el síndic de Vox, José María Llanos, ha afirmado que «los asesores de la presidente (Massó), son de ella», por lo cual no podía ofrecer información sobre qué hacen o dejan de hacer, si bien ha indicado que cree conocerlos a todos. En cualquier caso, «se puede decir que el número de asesores actuales no se parece a la de la anterior etapa», en relación a los que tenía en nómina el nacionalista Enric Morera. Llanos ha precisado, además, que la presencialidad es relativa, ya que los propios periodistas no siempre están en las redacciones de sus periódicos, y eso no quiere decir que no estén trabajando. Entre 2004 y 2016, el partido liderado por la francesa Marine Le Pen empleo a trabajadores, asistentes de sus parlamentarios, y la líder conservadora francesa fue inhabilitada en marzo por considerar la justicia de su país que esos empleados trabajaban en realidad para el partido y que muchos de ellos apenas pisaban el parlamento en Bruselas y, en su lugar, hacían visitas asiduas a las instalaciones del partido de Le Pen, según medios de comunicación franceses.

