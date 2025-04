El Consell recalca que Bernabé dice «la verdad ante la jueza después de cinco meses de generar odio e instrumentalizar el dolor»

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha arremetido este martes contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en ... relación con el contenido de su declaración de este lunes ante la jueza que instruye la causa de la dana. Camarero ha señalado que Bernabé, obligada a decir la verdad ante una jueza, ha reconocido que en la reunión del Cecopi del 29 de octubre no se habló de la situación del barranco del Poyo, que es el que generó el mayor número de víctimas mortales por la riada.

Camarero ha lamentado que Bernabé sólo haya dicho la verdad ante la jueza, tras cinco meses y medio «de mentiras y manipulación». Lo que se demuestra, ha explicado, es «que el Gobierno no trasladó al Cecopi la situación del barranco del Poyo», porque ni lo hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni tampoco la propia delegada del Gobierno. «Llevamos seis meses diciendo esto frente a la manipulación y el silencio de la delegada, que en sede judicial se ha visto obligada a decir la verdad», ha señalado.

La vicepresidenta ha señalado que se confirma que no hubo alerta por el barranco del Poyo, «porque no se tenía información sobre el barranco y así no se podía alertar», y que el Cecopi en ningún caso estaba esperando la llegada del president de la Generalitat Carlos Mazón. «Es la primera verdad de la delegada en seis meses», ha lamentado.

Camarero ha recordado que Bernabé es la coordinadora de las agencias estatales, de la Aemet y de la CHJ, y también de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la UME, «y se entera de lo que estaba pasando en el Poyo porque lo ve en televisión y por una llamada de la alcaldesa de Paiporta». Por eso, la portavoz del Consell se ha preguntado cómo es posible que la delegada «no recibiera información de la CHJ, que es de su responsabilidad y que Aemet no le informara de lo que llovía en Chiva».

La portavoz del Consell ha destacado que tras cinco meses y medio señalando al presidente. Bernabé se ha visto obligada a confirmar ante la juez que no se trasladó información del barranco del Poyo al Cecopi. «El Gobierno de España lo sabe desde el primer día, que Aemet falló en sus previsiones, y que la CHJ no alertó del barranco del Poyo y sin embargo durante seis meses manipula y crea bulos para desviar la atención. ¿Para qué? Para tapar con una campaña de acoso e insultos la negligencia de sus agencias y desviar la atención», ha señalado.

Camarero ha señalado que Bernabé llegó a decir que vio a Mazón en el Cecopi antes del envío del Es Alert. «y ayer ya dijo que no. Ha estado desmintiéndose de lo que había estado diciendo cinco meses y medio, en los que se ha dedicado a generar odio y a instrumentalizar el dolor». La portavoz del Consell ha señalado que desde este lunes «empieza a confirmarse lo que la Generalitat decía desde el principio, que la alerta se envió por Forata y que en el Cecopi el Gobierno de España nunca llegó a informar de lo que pasaba en el Poyo».

Preguntada por las declaraciones de la delegada en las que expresaba que el Cecopi se había convocado demasiado tarde ese 29 de octubre, Camarero se ha preguntado qué había cambiado de haberse reunido antes y ha recordado que Bernabé «no llamó a nadie para pedirlo». ¿Qué información habría tenido el Cecopi si la propia delegada no supo hasta las 7 de la tarde lo que pasaba en el Poyo?, se ha preguntado. «¿Qué habríamos resuelto por convocar antes el Cecopi?», ha insistido.

A Camarero también se le ha preguntado por la declaración de Bernabé en la que señalaba la competencia de la Generalitat en la vigilancia de los barrancos. «La delegada tiene dos caras, una ante la jueza, que dice la verdad, y otra ante los medios, donde manipula y tergiversa. Porque esa responsabilidad es de la CHJ, tal y como recoge el plan especial contra inundaciones», ha remarcado. Camarero ha lamentado el «silencio letal» de dos horas y media de la CHJ y ha mostrado su sorpresa porque Bernabé no conocería esa información durante todo el 29 de octubre. «¿Cuando dice que el presidente de la CHJ alerta de que Forata puede colapsar, es que hasta ese momento no le había llamado? Con el desbordamiento del Poyo, ¿ella no llamó al presidente de la CHJ? Resulta extraño cuanto menos que confirme que no tenia información de Forata ni del Poyo», ha señalado.

Preguntada por el chat aportado a la causa por el exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso en el que aparece ella misma y si no vio motivos para suspender su agenda ese 29 de octubre, Camarero ha recordado que ese chat, en su totalidad, demuestra que desde antes de las 8 de la mañana ella misma y los altos cargos de su conselleria ya estaban vigilantes con la situación y adoptando medidas. «Hay una reacción inmediata de esta vicepresidenta que traslada a sus altos cargos a las 8.19 que se avise a todos nuestros centros sociales y desee ahí una sucesión de información de altos cargos, antes de la 9 mandando un protocolo a todas las residencias para que adoptaran las medidas contra inundaciones», ha recordado.

Camarero ha señalado que el chat demuestra que Argüeso estaba en Carlet, trabajando sobre la emergencia, y que su departamento lo estaba haciendo «sobre las residencias, que son nuestra competencia»