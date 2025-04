PP y Vox creen que la declaración de Bernabé demuestra que ha mentido y la izquierda la arropa

Burguera Martes, 15 de abril 2025, 13:20 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

La declaración de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat, ante la jueza y ante los medios de comunicación, ayer en la Ciudad de la Justicia, ha sido interpretada de manera radicalmente distinta por los bloques de izquierda y derecha. La dirigente socialista presentará hoy su candidatura a dirigir el PSPV en Valencia y ser, así aspirante a la alcaldía de la capital. Su papel político crece y también las adhesiones y críticas a su alrededor. Populares y voxistas la acusan de mentir este lunes, mientras que el PSPV y Compromís señalan hacia Mazón sin poner sombra de duda sobre su gestión ni sobre el resto de órganos del Gobierno que participaron en la gestión de la emergencia durante la tarde del 29 de octubre.

Voxistas y populares destacan que la delegada del Gobierno reconoce ante la jueza ahora que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informó nunca del riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo en el Cecopi el 29 de octubre. El síndic de Vox, José María Llanos, considera que las declaraciones de Bernabé, «sin entrar a valorar lo que haga la jueza con ellas, demuestran lo que llevamos diciendo desde el principio. No se recibió información del barranco del Poyo, a pesar de que ella dijera que sí. En su testifical reconoció que no recibían información por parte de la CHJ. Y en segundo lugar, que era codirectora del Cecopi, sobre lo que decía que no era así».

Juanfran Pérez Llorca, portavoz de los populares en Les Corts, asegura que «siempre he tenido convencimiento de que cuando llegasen las testificales se sabría la verdad. Ahora puedo cuestionar la actitud política de la delegada del Gobierno, porque tras su declaración se sabe que está mintiendo desde el primer día como delegada del sanchismo. Al principio nos extrañaba pero también hemos sabido que miente en su currículum, diciendo que es licenciada en carreras que no tiene. Por eso debería dimitir y en ningún caso ascenderla como ha hecho el PSOE, que intenta generar un relato político irreal para conseguir ahora lo que no lograron en las urnas».

«Ahora se comprueba que había mentido en otros aspectos, como que se esperaba a Mazón para tomar decisiones. Mientras, Compromís hace de telonero del PSPV. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, porque la CHJ también forma parte del Gobierno», ha señalado Pérez Llorca.

Desde la izquierda la versión es radicalmente distinta. Joan Baldoví, síndic de Compromís, apunta a Mazón incluso cuando se le pregunta por Bernabé. El síndic del PSPV, José Muñoz, por su parte, considera que «se publica que no había información del Poyo en función de una declaración de la Delegada del Gobierno, a pesar de que a las 12.20 horas se recibió desde la CHJ un aviso, y se emitió una alerta hidrológica desde la SGISE, y segun el Plan Especial de Inundaciones es convocar el Cecopi para hacer un seguimiento específico y adoptar medidas, e informar a la Delegación de Gobierno. Así pues, ¿cómo pueden decir que no tenían información de barranco del Poyo?».

«Las autoridades estatales actuaron con diligencia, pero hubo una ausencia generalizada de medidas desde la Generalitat», alega Muñoz sobre el papel de Bernabé y el resto de organismos del Gobierno central.