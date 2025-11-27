La promesa de Baldoví a las familias de las víctimas de la dana que ha cumplido en el debate de investidura El síndic de Compromís ha sido duro con Pérez Llorca durante su intervención en Les Corts

A. Pedroche Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:33

Este jueves, 27 de noviembre, se ha celebrado en Les Corts el debate de investidura de Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat Valenciana. El candidato ha realizado una intervención de más de una hora y cuarto. En su discurso no ha mencionado a Carlos Mazón y ha optado por un tono conciliador. De hecho, ha asegurado que lo primero que hará si es investido es «pedir perdón a las familias de las 229 víctimas». También ha incluido todas las reivindicaciones de Vox y ha solicitado al Gobierno un apoyo real, y lo ha concretado en todo lo relacionado con la financiación y las inversiones, además de retomar las propuestas que Mazón realizó en el último debate de política general, el pasado mes de septiembre.

Tras su intervención ha llegado el turno de otros diputados. Ha llamado la atención cómo ha comenzado su discurso Joan Baldoví, síndic de Compromís. Ha aparecido en escena con una corbata de tonos grises. No la lucía en su entrada al Palacio de Benicarló. Ha explicado que la inclusión de este accesorio en su atuendo corresponde a una promesa.

«Le prometí a las víctimas que volvería a lucir esta corbata el día que Mazón dejara de ser president de la Generalitat», ha confesado. «Le han tirado (a Mazón) las familias de las víctimas», ha asegurado. «El mayor insulto es que Mazón siga de diputado con el único objetivo de no ir ante la jueza de Catarroja», ha incidido.

Después ha comenzado a arremetir con fuerza contra el todavía alcalde de Finestrat: «Si quiere pedir perdón a las víctimas, lo primero es exigirle el acta a Mazón».

