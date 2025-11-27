Baldoví reclama elecciones para que PP y Vox paguen «la vergüenza que han causado»

Joan Baldoví, líder de Compromís, ha comparecido con corbata. Y eso es algo excepcional, tal y como ha reconocido. La que luce este jueves, en ... el Pleno de investidura, es la misma que llevó al funeral de las víctimas de la dana. «Allí le prometí a una víctima que me la pondría otra vez cuando Mazón se marchara». Y este martes ha tenido la oportunidad de cumplirlo.

Baldoví reclama elecciones. «¿Qué miedo tenéis?», se preguntó. Sostiene que en el PP han elegido que decida Madrid antes de que lo puedan hacer los valencianos. Las encuestas ofrecen los mejores resultados para Compromís sin olvidar el espectacular aumento de Vox que puede garantizar un nuevo gobierno de los populares en la Comunitat. «Claro que hay acuerdo», desveló el líder valenciano respecto a las negociaciones con el grupo de derecha populista. «La diferencia es que no se quiere hacer público».

El dirigente de Compromís adelantó que estos pactos siempre lo pagan los valencianos, tal y como ocurrió en 2023. «Ninguno piensa en lo que necesitan los valencianos». Todo se orienta «hacia sus intereses».

«Os haremos pagar todo la vergüenza que nos habéis hecho pagar», pronosticó de cara a unos futuros comicios. Cree que existe hoy por hoy una enorme distancia entre la ciudadanía y los gobernantes. «Tenemos un gran pueblo que merece un Gobierno a la altura». Baldoví ha adelantado un decálogo de propuestas, un modelo pensado para mejorar la vida de los valencianos.

1) Asistencia psicológica a las víctimas de la dana.

2) Nuevo modelo valenciano de Emergencias. Un cuerpo único de Bomberos. Gestión Pública y directa del 112 y un servicio valenciano de Meteorología, que colabore con Aemet.

3) Ley para recuperar todos los derechos de los valencianos, como lo ocurrido con À Punt o la Agencia Antifraude y el recorte de libertades para los homosexuales.

4) Luchar por bajar los precios de la vivienda. Topar el alquiler y prohibir el alquiler vacacional y construir más viviendas públicas. Lo más llamativo es que la explosión de la vivienda se dio ya en el periodo en el que gobernaba el Botánico.

5) Apostar por la cultura y al lengua valenciana junto a una ley contra la ludopatía que prohíba las casas de apuestas cerca de colegios.

6) La salud será un bienestar y no un negocio. Con especial foco en la salud mental y las residencias.

7) Hacer caso a la ciencia. Educación ambiental y soberanía energética.

8) Salir del turismo y apostar por la industria valenciana con inversiones en innovación.

9) Reformar de manera urgente la Generalitat. Mejora y descentralización de la estructura del Gobierno.

10) Defender la financiación valenciana, una postura común que han roto el PP y el PSPV por renunciar a la condonación de la deuda unos, y el fondo de nivelación, otros.