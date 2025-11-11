Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Martínez Mus, Cano y Rovira, en Feria Valencia. LP

Primera reacción del Consell tras la elección de Pérez Llorca: «Es una muy buena noticia para todos los valencianos»

El vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, confía en la figura del hasta ahora secretario general del PP valenciano y espera que las negociaciones para nombrarlo presidente se prolonguen el menor número de días posible

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:03

La elección de Juanfran Pérez Llorca como candidato para ser el futuro presidente de la Generalitat no ha tardado en llegar al seno del ... Consell. El vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, ha sido el encargado de hacer una primera valoración durante su visita a Ecofira, certamen que se celebra junto a otros cuatro más ( Efiaqua, Eco Chemical Solutions, Energy Global Expo & Congress i Laboralia) en las instalaciones de Feria Valencia, donde también estaban presentes la consellera de Industria, Marián Cano, y el conseller de Empleo, José Antonio Rovira.

