Primera reacción del Consell tras la elección de Pérez Llorca: «Es una muy buena noticia para todos los valencianos»

La elección de Juanfran Pérez Llorca como candidato para ser el futuro presidente de la Generalitat no ha tardado en llegar al seno del ... Consell. El vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, ha sido el encargado de hacer una primera valoración durante su visita a Ecofira, certamen que se celebra junto a otros cuatro más ( Efiaqua, Eco Chemical Solutions, Energy Global Expo & Congress i Laboralia) en las instalaciones de Feria Valencia, donde también estaban presentes la consellera de Industria, Marián Cano, y el conseller de Empleo, José Antonio Rovira.

Martínez Mus se ha mostrado muy feliz al ser preguntado por el nombre de Pérez Llorca. El también conseller de Medio Ambiente ha reconocido que la elección del hasta ahora secretario general del PP valenciano para ocupar el espacio dejado por Mazón es «una magnífica elcción y una gran noticia para los valencianos».

El vicepresidente segundo no ha dudado a la hora de asegurar que Pérez Llorca es una persona !muy solvente, muy capacitada, con la experiencia necesaria, con el conocimiento de toda la política autonómica«, gracias, sobre todo a su papel como secretario general de la formación a nivel regional. En esa línea, Martínez Mus ha reconocido la labora realizada por el candidato propuesto por Feijoó para presidir la Generalitat: »Ha hecho hasta el momento una labor impresionante de coordinación de todas las áreas del partido, eso le hace conocedor de todas las materias que se han tocado durante el gobierno«.

A pesar de las sensaciones positivas que deja entre los consellers la elección de Pérez Llorca para ser investido como próximo presidente valenciano, los consellers son conscientes de que la elección del candidato es solamente uno de los pasos que se deben dar, y que ahora se abre un proceso de negociación en el que deberá alcanzarse un acuerdo con Vox.

En ese aspecto, al ser preguntado por la opción de que Vox únicamente acepte la investidura de Pérez Llorca en caso de que el PP rechace el pacto verde y alcance un acuerdo con la formación de Abascal en materia de inmigración, Martínez Mus no ha querido entrar en detalles: «Entiendo que es el momento ahora de sentarse con el la propuesta de candidato, con el candidato propuesto por el Partido Popular y ver qué partes hay que negociar y qué partes no hace falta porque ya han sido negociadas antes en el pacto de investidura inicial de la legislatura. Es un proceso que durará unos días».

Respecto a la duración del proceso, el vicepresidente segundo ha mostrado su confianza en que sea una negociación que dure «los menos días posibles» y que «tenga el final deseado, con Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat».