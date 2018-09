El PP pregunta por González Pons, Català y Broseta para optar a la alcaldía

La mayor incógnita electoral para el PP en la Comunitat es quién será su principal cartel electoral municipal: Valencia. Sobre la capital orbita cerca del 20% de los votos que se moverán en los comicios autonómicos y locales de 2019. Obtener un buen resultado en Valencia otorga, por el efecto arrastre, más posibilidades de optar a la Generalitat. Por la misma razón, no acertar con el candidato capitalino sería una condena casi segura a nivel autonómico. Los populares siguen sin determinar quién será su candidato en Valencia. La dirección del partido ha encargado una encuesta sobre quién sería el mejor candidato para la capital. La indagación demoscópica no es vinculante. A no ser que arroje datos demoledores, el objetivo es manejar un indicador notable, no definitivo.

La decisión final se tomará en Génova escuchando con atención a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. No obstante, se pretende 'airear' el debate, que no sea una reflexión limitada a los despachos, germinada entre los dirigentes y los equilibrios de fuerzas internos. De ahí la encuesta encargada a Sigma Dos, donde aparecen cinco nombres, un repóquer con figuras políticas previsibles y un par de sorpresas. Igualmente, hay alguna ausencia que también llama la atención.

El eurodiputado y exconseller Esteban González Pons, la diputada autonómica y exconsellera María José Catalá, el también diputado autonómico y exconseller Luis Santamaría, el parlamentario en Les Corts y expresidente del PP en la provincia de Valencia Vicente Betoret y el abogado y presidente de la Fundación Conexus Manuel Broseta son los cinco perfiles por los que se interroga a los valencianos.

¿Cuál de los cinco sería el mejor candidato del PP de cara a las municipales en Valencia? A la espera queda el partido de lo que finalmente señale la encuesta. Fuera del quinteto protagonista del sondeo se queda Eusebio Monzó, actualmente portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y que se considera una persona en la que Isabel Bonig ha depositado mucha confianza.

En el consenso que se supone que debe alcanzarse entre Génova y la dirección valenciana, uno de los nombres que parecía que se pondría sobre la mesa es el del concejal Monzó, si bien es cierto que no aparecer en la encuesta tampoco no lo invalida como posible candidato. Otra persona que se ha pretendido situar en las quinielas y que tampoco aparece en el sondeo es Ignacio Grande, director de Cáritas, un perfil independiente como el de Manuel Broseta. Desde hace meses se ha considerado posible que Isabel Bonig presentase a Génova la opción de un independiente que, según las fuentes consultadas, no sería Broseta, que, sin embargo, sí aparece en la encuesta encargada por el PP.

A pesar de la insistencia de Esteban González Pons en autodescartarse, el partido da la sensación de que no lo hace. El eurodiputado continúa siendo una opción importante que se baraja como candidato. Pablo Casado, en su más reciente visita a Valencia, ensalzó la figura de González Pons, que a finales del año pasado parecía haber pactado con Mariano Rajoy continuar en Bruselas, si bien es posible que sea 'llamado a filas' para las municipales.

Català, exportavoz del Consell de Alberto Fabra, aparece en todo tipo de quinielas, y también ahora en la encuesta encargada por el PP. La diputada fue alcaldesa de Torrent, lo que se supone que juega en su contra, si bien conocer la gestión municipal también debería ser considerado un punto a favor. La exconsellera integra la gestora creada en la provincia de Valencia. Quien preside otra gestora del partido, la de la propia capital, es el diputado Luis Santamaría, que defiende sus opciones a pesar del escaso apoyo con el que cuenta desde hace tiempo en la cúpula del PPCV. A su favor juega que apoyó a Casado en las primarias. Betoret, en su día con un pie tan fuera del organigrama del partido que retomó su actividad como abogado, toma un sorprendente protagonismo. Enfrentado con la dirección regional, su capacidad de maniobrar en Génova le sitúa en el quinteto, mientras que Broseta, abogado de reconocido prestigio, es la opción independiente.