Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
Mazón y Tellado, en una Junta Directiva del PP valenciano el pasado diciembre. EP

El PPCV prepara una demostración de fuerza ante Tellado en vísperas del aniversario de la dana

Reunirá a 1.200 personas este viernes en Benidorm en la cena de inicio de curso

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:11

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este viernes a la tradicional cena de inicio de curso que convoca el PP valenciano, y que ... en esta ocasión tendrá lugar en Benidorm. La cita será la antesala del debate de política general y, especialmente, de un mes de octubre frenético en clave política, marcado por la celebración del 9 d'Octubre y por el primer aniversario de la dana que el 29 de octubre del año pasado arrasó media provincia de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  5. 5 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  6. 6 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PPCV prepara una demostración de fuerza ante Tellado en vísperas del aniversario de la dana

El PPCV prepara una demostración de fuerza ante Tellado en vísperas del aniversario de la dana