El PPCV prepara una demostración de fuerza ante Tellado en vísperas del aniversario de la dana

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este viernes a la tradicional cena de inicio de curso que convoca el PP valenciano, y que ... en esta ocasión tendrá lugar en Benidorm. La cita será la antesala del debate de política general y, especialmente, de un mes de octubre frenético en clave política, marcado por la celebración del 9 d'Octubre y por el primer aniversario de la dana que el 29 de octubre del año pasado arrasó media provincia de Valencia.

Los populares de la Comunitat esperan reunir a unas 1.200 personas a una convocatoria que tiene puesto el foco en el líder de los populares y president de la Generalitat, Carlos Mazón. El jefe de filas del PPCV vio zarandeado su liderazgo como consecuencia de la gestión política de la dana, que ha dado lugar no sólo a una radicalización de la oposición de PSPV y Compromís –a la que hay ayudado la incapacidad de cerrar el debate sobre la agenda del president el día de la riada-, sino también a sucesivas manifestaciones reclamando su dimisión y a una instrucción judicial que también viene cuestionando en exclusiva la labor de la administración autonómica en relación con la riada.

Sin embargo, el paso de los meses ha contribuido a rebajar la presión sobre el líder del PPCV que, además, cuenta ya con un relato apoyado en la recuperación de la iniciativa política –ya ha anunciado que quiere presentar presupuestos para 2026-, puede poner en valor la reconstrucción que viene impulsando la Generalitat frente a los retrasos del Ejecutivo central y que justifica su desgaste en la estrategia seguida desde Moncloa, y que se ha repetido este verano con las críticas a la gestión de los presidentes autonómicos del PP frente a la ola de incendios que ha azotado a un buen número de regiones.

Mazón está decidido a agotar la legislatura, convencido de darle la vuelta a ese relato que ha tratado de situarle como único y principal responsable de la riada. Y Tellado, elegido secretario general en el último congreso nacional del PP, es una de las figuras del partido que más ha apoyado al dirigente valenciano durante el último año. En una entrevista publicada el pasado fin de semana en La Razón, el número dos de Alberto Núñez Feijóo proclamaba: «Quizá lo más fácil habría sido tirar la toalla, pero Mazón ha demostrado tener agallas». Tellado volverá a arropar este viernes a Mazón, en una cita en la que puede ofrecer alguna pista más respecto al nivel de apoyo de la calle Génova hacia el presidente valenciano. Aunque parece poco probable que ese respaldo llegue a aclarar la siguiente incógnita: la que tiene que ver con si debe de ser Mazón también el que vuelva a optar a la presidencia de la Generalitat cuando se convoquen elecciones autonómicas.

La cena convocada por la dirección regional del PP tiene lugar en Benidorm, una de las capitales de referencia para los populares y de la que es alcalde Toni Pérez, el también líder del PP alicantino y presidente de la Diputación provincial. Pérez es una de las personas de confianza de Mazón, además de estar considerado referencia de presente y futuro del partido. A ningún cargo popular le ha pasado inadvertido que la cena de inicio de curso tenga lugar en una de las grandes capitales de la Marina Baixa.

La reunión de los populares tiene lugar, además, siete días después de la cena de «inicio de campaña» celebrada por Francisco Camps y sus seguidores el pasado viernes en Alicante. El expresident aprovechó esa cita para volver a reclamar la convocatoria del congreso regional del PP, al que ha anunciado que aspira a presentarse. Un inicio de campaña, no obstante, que viene chocando con la voluntad expresada por la dirección nacional de los populares –de hecho, por boca del propio Tellado- que antes del verano despejó la posibilidad de convocar al menos en los meses inmediatamente posteriores el congreso del PPCV. La reconstrucción de la provincia de Valencia, por una parte, y las citas electorales previstas en Castilla y León y Andalucía en 2026, por la otra, parecen alejar la posibilidad de que ese congreso pueda tener lugar a corto o medio plazo.