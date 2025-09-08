Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez en la comparecencia de prensa del pasado junio en un hotel de Madrid Carlos Luján /E.P.

El PP quiere usar la comparecencia de la 'fontanera' para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE

Leire Díez tiene derecho a guardar silencio este lunes en la comisión del 'caso Koldo' , pero la bronca en el Senado se da por segura

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:43

Leire Díez tiene derecho a no declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' a la que está citada este lunes, pero aunque la exmilitante del PSOE ... guarde silencio la bronca en el Senado se da por segura. La conocida como 'fontanera' de Ferraz está ya imputada por supuestas maniobras contra fiscales, jueces y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables de las investigaciones más delicadas para el PSOE. Por eso, cualquier cosa que diga en sede parlamentaria puede empeorar su situación procesal con vistas a su declaración como investigada el próximo 11 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien le acusa de cohecho y tráfico de influencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  7. 7

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  8. 8 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  9. 9

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP quiere usar la comparecencia de la 'fontanera' para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE

El PP quiere usar la comparecencia de la &#039;fontanera&#039; para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE