'La operación Pedro Sánchez' comenzó en julio de 2014 y quedó plasmada en una nota informativa en noviembre siguiente. R. C.

La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

La Fiscalía analiza la denuncia sobre el «dispositivo ilegal» puesto en marcha en 2014 contra el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno

Mateo Balín

Mateo Balín

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:08

La investigación parapolicial puesta en marcha en julio de 2014 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia directa y sus allegados políticos incluyó ... seguimientos personales, revisión del patrimonio y de la actividad laboral, búsqueda en bases de datos reservadas, conocimiento de su relación con las distintas familias del PSOE e, incluso, un análisis de la personalidad del entonces secretario general del partido y candidato a la presidencia del Ejecutivo.

