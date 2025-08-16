Los indicios contra la 'fontanera' apuntan a que actuaba como agente de Cerdán

La relación de Leire Díez y Santos Cerdán está de nuevo en el ojo del huracán. Vuelven, todavía con más fuerza, las sospechas de que ... la señalada como 'fontanera' del PSOE trabajaba al servicio del entonces todopoderoso secretario de Organización del partido para tratar de boicotear los casos judiciales que salpican a los socialistas y al Gobierno de Pedro Sánchez.

La supuesta implicación de Cerdán en estas maniobras de Ferraz se ha afianzado en los últimos días, tras la denuncia del fiscal Ignacio Stampa en la que revelaba que el pasado 7 de mayo fue citado a través de un conocido a una reunión con el exdiputado navarro en la que éste, supuestamente, le iba a pedir disculpas por los ataques que había sufrido por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los que aparecieron fueron Díez y su amigo el empresario Javier Pérez Dolset. Ambos, hablando en nombre del entonces todavía número tres del PSOE, le pidieron datos «sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía, así como sobre supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos». A cambio, le ofrecieron favores en su carrera profesional por parte de la altas instancias del Gobierno.

El horizonte se complica para el hoy preso en Soto del Real, sobre todo porque Stampa, bregado en mil batallas, grabó aquel encuentro y ha ofrecido ese audio al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien el próximo 11 de noviembre ha citado como imputada a Díez. Zamarriego no ha llamado por el momento , ni como testigo ni como investigado, a Cerdán, pero –apuntan diversas fuentes– es cuestión de tiempo, visto que se acumulan los indicios de que el exdirigente socialista estaba involucrado en las maniobras de Díez.

Fue en septiembre del año pasado cuando Santos Cerdán, entonces intocable mano derecha de Sánchez en el PSOE, negó por primera vez estar detrás de una campaña contra jueces, fiscales, fuerzas de seguridad o periodistas. Encima de la mesa estaban ya las fotos, publicadas por El Confidencial, que mostraban a Leire Díez saliendo y entrando a principio de ese mes del cuartel general de los socialistas. «La conozco desde hace años y sé que está haciendo algún trabajo periodístico. Es una militante de Cantabria. No tiene más relación con el PSOE. Trabajó en Correos y ahora no sé dónde trabaja», afirmó Cerdán ante la aparición de las primeras informaciones en la prensa que le vinculaban personalmente con esa afiliada y con sus extrañas reuniones, en las que decía hablar en representación del Gobierno.

Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018, Díez había escalado profesionalmente primero en la empresa pública Enusa como jefa de Comunicación (2018-2021) y, posteriormente, como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022-2024). Catapultada aquí –han ido explicando diversas fuentes– gracias a su estrecha relación con Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete del hoy presidente del Gobierno.

Sin embargo, su escalada profesional a la sombra del Ejecutivo socialista se cortó de manera inesperada a inicios de 2024, cuando comenzaron sus visitas a Ferraz y su supuesto proyecto para escribir un libro sobre los 'abusos' policiales y las 'cloacas' del Estado. Es ahí cuando comienza su sospechosa relación con Cerdán.

La esfera más turbia

Hay pruebas de que solo semanas después de salir de Correos pululaba ya en la esfera más turbia de Cerdán. Ella organizó en abril de 2024, en plena crisis por el retiro de cinco días de Sánchez, un encuentro en Ferraz. Por parte del PSOE participaron el aún secretario de Organización, el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y Juanfran Serrano, mano derecha por entonces de Cerdán. En la otra parte de la mesa se sentaron Díez, Dolset y la periodista Patricia López. Según reveló la propia López, el equipo de la 'fontanera' entregó a Cerdán grabaciones del excomisario José Villarejo sobre la saunas del suegro de Sánchez.

La despedida de Díez afianzó todavía más las sospechas de sus estrechos vínculos de Cerdán. 'La fontanera' comunicó su baja voluntaria el 3 de junio, días después de que salieran a la luz los audios de la reunión que mantuvo en el despacho en Madrid del abogado próximo al PSOE, Jacobo Teijelo, en la que también tomó parte Dolset y en la que se conspiraba para tratar de boicotear las investigaciones de la UCO durante una videoconferencia con el empresario vizcaíno Alejandro Hamlyn. Ese día, la hoy exmilitante del partido fue recibida en Ferraz por el propio Cerdán, a quien, según la versión de la 'fontanera', entregó un USB con «años de trabajo periodístico» sobre «víctimas de malas praxis policiales». Aquella memoria fue entregada por el PSOE a la Fiscalía General para tratar de poner tierra de por medio con ella.

Las precauciones de Ferraz por desmarcarse de Díez y su entorno, sin embargo, saltaron por los aires a principios de este julio cuando Teijelo, tras una visita a Soto del Real donde Cerdán está encarcelado desde el 30 de junio, anunció de forma sopresiva que asumía la dirección de la defensa del exdirigente socialista.

El exsecretario general del PSOE no tuvo reparos en situarle al frente de su defensa, a pesar de que el letrado estaba señalado como integrante de la 'fontanería' del PSOE, después de haber cedido su despacho para la videoconferencia con Hamlyn y de que Leire Díez le hubiera ofrecido como abogado al empresario vizcaíno o al comandante de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado por haber sido 'comprado' por De Aldama. Villalba se reunió con la 'fontanera' en dos ocasiones.