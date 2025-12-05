Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nando Pastor, portavoz del PP en Les Corts. LP

El PP pide en Les Corts el cese de la delegada del Gobierno por silenciar el 'caso Salazar'

Pastor califica de «increíble» que el PSOE siga evitando trasladar a la fiscalía las denuncias por acoso sexual contra el colaborador de Sánchez

REDACCIÓN

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:07

Comenta

El PP ha registrado una propuesta en Les Corts en la que solicita al Gobierno el cese de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en ... la Comunitat Valenciana «por su actitud negligente al no proteger a las víctimas del caso de Francisco Salazar, conducta impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no tratar de silenciar las denuncias».

