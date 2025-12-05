El PP pide en Les Corts el cese de la delegada del Gobierno por silenciar el 'caso Salazar'

El PP ha registrado una propuesta en Les Corts en la que solicita al Gobierno el cese de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en ... la Comunitat Valenciana «por su actitud negligente al no proteger a las víctimas del caso de Francisco Salazar, conducta impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no tratar de silenciar las denuncias».

El síndic del GPP, Fernando Pastor, ha señalado que «el escándalo desatado a consecuencia de las denuncias presentadas por dos trabajadoras de Moncloa contra el exasesor Francisco Salazar, al que acusan de comportamientos machistas y acoso sexual, ha puesto de manifiesto la mala gestión realizada por la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, así como también de la secretaria de igualdad en la dirección federal del PSOE, Pilar Bernabé, quien además es la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a quien corresponde como una de sus principales funciones proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades».

Pastor ha explicado que «los testimonios de estas trabajadoras de La Moncloa, comunicados de forma anónima a través del canal interno del partido, se borraron entre finales de octubre y principios de noviembre sin que nadie hubiera contactado con las víctimas».

El síndic popular ha afirmado que «es increíble que el PSOE siga evitando trasladar a la fiscalía las denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar. Las denunciantes han manifestado sentirse desamparadas al no recibir acompañamiento psicológico, jurídico, ni seguimiento por parte del partido, transmitiendo una sensación de abandono que dificulta la reparación y la protección efectiva de quienes denuncian este tipo de conductas».

Por último, Pastor ha afirmado que «estamos ante un tema muy grave con responsables políticas de primer nivel en el intento de silenciar y frenar las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar. Bernabé debe dimitir ya».