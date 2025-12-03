Pérez Llorca pedirá una reunión con Sánchez en Moncloa El nuevo jefe del Consell pretende reconstruir los puentes con el Gobierno central y ha solicitado entrevistarse con el jefe del Ejecutivo

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tiene intención de solicitar cuanto antes una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno ... central, Pedro Sánchez. El jefe del Consell ya explicó, cuando confirmó su candidatura a suceder a Mazón, que su preocupación prioritaria, un problema a resolver cuanto antes, es la «reconstrucción de los puentes que se han roto» a partir de la dana. No es que la situación previa a la riada del 29 de octubre de 2024 fuese mucho mejor. Al fin y al cabo, a su antecesor, Carlos Mazón, el dirigente nacional socialista lo recibió aquel mismo mes; es decir, año y medio después de ser nombrado president de la Generalitat. En este caso, Llorca también aspira a ser recibido por Sánchez. De mantenerse desde Moncloa el mismo nivel de atención que exhibió con Mazón, el nuevo president no debería contar con ver al presidente del Gobierno hasta finales del año próximo, como muy pronto. Pero quizá las cosas cambien. Este misma semana, sin ir más lejos, el Ejecutivo central ha decidido transferir el Extra FLA que llevaba todo el año negando.

Según ha comentado Llorca en un corrillo informal con periodistas tras anunciar la configuración del nuevo Consell en el Palau de la Generalitat, la intención del president es hablar de la reconstrucción y engrasar una coordinación política practicamente inexistente con el Gobierno en materia de la fase post-dana. Ver 22 fotos Noticia relacionada El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz El president asegura querer que las dos administraciones trabajen conjutamente. Raúl Mérida será el comisionado para la recuperación tras la dana, una nueva figura que será el que deba liderar esa mejora en la interlocución con el Gobierno central, cuya comisionada, Zulima Pérez, se ha negado a reunirse con Vicente Martínez Mus mientras el vicepresidente estuviese en funciones. Ya sin nadie en la interinidad, Gobierno y Consell, PSOE y PP, deberán comenzar a demostrar que son los partidos sistémicos capaces de que el sistema funcione con agilidad, porque su actual confrontación no ha generado más que descontento y sopresa ciudadana, además de la pujanza de Vox.

