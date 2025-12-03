Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
Pérez Llorca habla con periodistas tras anunciar el nuevo Consell. Efe

Pérez Llorca pedirá una reunión con Sánchez en Moncloa

El nuevo jefe del Consell pretende reconstruir los puentes con el Gobierno central y ha solicitado entrevistarse con el jefe del Ejecutivo

Burguera

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:11

Comenta

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tiene intención de solicitar cuanto antes una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno ... central, Pedro Sánchez. El jefe del Consell ya explicó, cuando confirmó su candidatura a suceder a Mazón, que su preocupación prioritaria, un problema a resolver cuanto antes, es la «reconstrucción de los puentes que se han roto» a partir de la dana. No es que la situación previa a la riada del 29 de octubre de 2024 fuese mucho mejor. Al fin y al cabo, a su antecesor, Carlos Mazón, el dirigente nacional socialista lo recibió aquel mismo mes; es decir, año y medio después de ser nombrado president de la Generalitat. En este caso, Llorca también aspira a ser recibido por Sánchez. De mantenerse desde Moncloa el mismo nivel de atención que exhibió con Mazón, el nuevo president no debería contar con ver al presidente del Gobierno hasta finales del año próximo, como muy pronto. Pero quizá las cosas cambien. Este misma semana, sin ir más lejos, el Ejecutivo central ha decidido transferir el Extra FLA que llevaba todo el año negando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira y le acusa de robar fármacos en un hospital
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 La Policía arresta también por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pérez Llorca pedirá una reunión con Sánchez en Moncloa

Pérez Llorca pedirá una reunión con Sánchez en Moncloa