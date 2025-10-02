Peinado ve «fudamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a su mujer

Nuevo golpe de efecto del juez Juan Carlos Peinado. A menos de un año para jubilarse de manera forzosa, el instructor propuso ayer que sean ... juzgados por el procedimiento del jurado Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral. Se trata de los otros cuatro ilícitos por los que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 41 de Madrid mantenía imputada a la mujer de Pedro Sánchez, además del de malversación por el que ya anunció la pasada semana que también pretende que sea enjuiciada ante un tribunal popular.

En este último caso por el supuesto uso de Álvarez para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), que Gómez codirigía en la Universidad Complutense (UCM).

A pesar del paso tan relevante que supone mandar al «procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado», Peinado al principio había pensado despacharlo con un auto de apenas tres páginas.

Sin embargo, a primera hora de la noche, y de manera sorpresiva, el instructor dictó una segunda resolución dando alguna explicación y, sobre todo, apuntando directamente contra Pedro Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa. Es más, situó en esta segunda resolución al jefe del Ejecutivo como nexo común de todo este procedimiento y motivo último por el que su mujer y los otros dos imputados deben ir juntos al banquillo ante un jurado. «Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella y los otros investigados pudieron poner en práctica las conductas» supuestamente delictivas bajo investigación, afirmó el instructor.

El togado precisó que considera que la «relación de parentesco» entre ambos es «la causa fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos».

El instructor, en esta segunda resolución conocida tras el primer auto de este jueves en el que pasaba al procedimiento del jurado a Gómez, Álvarez y Barrabés sin ningún tipo de motivación, abundó en la idea de que solo la relación de parentesco de Sánchez con su esposa le facilitó, tanto a ella como a los otros dos coimputados, poder «poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido, ya consideradas, indiciariamente como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos, así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos (apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado)».

Peinado se apoyó por tanto en el 'nexo' de la figura de Sánchez para defender «ese posible enjuiciamiento conjunto (de los tres imputados por los cuatro ilícitos)», ya que considera «inexorable» la «conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa».

Y no dio muchas más explicaciones, más allá de citar a los tres imputados el próximo lunes a las 17:30 horas para que se les notifique la apertura del procedimiento del trámite del jurado popular. Según interpretaron diferentes fuentes de este procedimiento ante la parquedad de argumentos y explicaciones del juez, éste, tras el paso procesal de ayer, va a seguir instruyendo esta causa y la pieza separada de la malversación (por el supuesto uso de Álvarez para gestionar la cátedra) hasta cuando considere necesario. O sea, que en modo alguno parecería que el juez quiere poner punto final a la instrucción porque mantiene vivas buena parte de las líneas de investigación que originaron las diligencias previas.

Tres partes diferentes

Así las cosas, y de no prosperar los recursos de los encausados, el 'caso Begoña Gómez' sería enjuiciado llegado el momento en tres partes, a la vista de los últimos movimientos procesales de Peinado. Un primer juicio ante el jurado popular por el supuesto uso de Cristina Álvarez para gestionar el día a día de la cátedra de la Complutense, tal y como apuntarían los 121 mails aportados a este procedimiento por el vicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio. A esta primera causa también podrían unirse los correos requeridos al Instituto de Empresa (IE) para comprobar si la asesora de Moncloa pudo dedicarse igualmente a asistir a Gómez en esta institución. En el banquillo en esta causa se sentaría la esposa de Sánchez y la empleada de Presidencia.

El segundo juicio ante el jurado, cuyo procedimiento se inició ayer, sería contra Gómez, Barrabés y Álvarez y en en este se recogería, en principio, el grueso de la investigación de Peinado, que desde que naciera en primavera de 2024 ha tocado, con mayor o menor fortuna, innumerables palos, tales como la supuesta intermediación de Gómez en el rescate de Air Europa; la contratación de la mujer de Sánchez en IE semanas después de la llegada de su marido a Moncloa (junio de 2018); la creación de la cátedra extraordinaria con el asesoramiento de Barrabés; la supuesta apropiación indebida del software del máster pagado por empresas colaboradoras de la cátedra; o el uso de su posición «para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada», tal y como apuntó la Audiencia Provincial de Madrid señalando el camino a investigar la relación con los patrocinadores de sus proyectos.

La tercera pata es la que se ventila todavía en la Fiscalía Europea sobre los contratos de la administración central, pero pagados en parte con fondos comunitarios, que obtuvo Barrabés después de las cartas de recomendación que Gómez escribió a su favor.