La oposición acusa a Mazón de desactivar el Consell al anunciar que no lo renueva hasta noviembre

El anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de que remodelará el Consell el 5 de noviembre ha generado perplejidad en la oposición, que ... ha lanzado varias acusaciones al jefe del Consell a cuenta de esta medida. En primer lugar, tanto el síndic de Compromís, Joan Baldoví, como la secretaria general del PSPV, Diana Morant, han considerado que anunciar un cambio en el Gobierno valenciano que no se producirá efectivamente hasta el 5 de noviembre, dentro de 51 días, es «una cortina de humo para intentar que no se hable de él, de su nefasta gestión de la dana, de la carta de Maribel Vilaplana, del vídeo en el que su consellera Pradas decía que no quería llamar a Polo, o del resto de su actividad indecente». Y además, ambos han coincidido en considerar que ese anuncio llega con tanta anticipación que sume a los consellers en la «desorientación, no saben si seguirán o no, o sea no saben si tienen la confianza de su presidente o no, ni si deben ser ellos quienes preparen el presupuesto que luego no ejecutarán».

«Mazón está acorralado y ha respondido con este anuncio, y ahora los consellers no saben si van a seguir o no. Es una remodelación en diferido que deja a su propio Consell desorientado», afirma Baldoví.

Por su parte, Morant, ha asegurado que, a pesar de llevar en el Gobierno desde 2021 (en el Ejecutivo de Sánchez se han producido desde entonces relevos, dimisiones o cambios como el de Castells, Montero, Belarra, Alegría, Ribera por Aagesen...), «la verdad es que no lo había vivido yo nunca. Según mi experiencia, es inédito. Lo cierto es que vamos a celebrar un debate de política general donde no sabemos si los conselleres que nos van a presentar sus líneas de trabajo para el inicio de curso van a seguir o no. Vivimos en un interinaje. Es inaudito. Para mí es una cortina de humo de nuevo. El señor Mazón ha vuelto de vacaciones cuando aquí estábamos todos estábamos trabajando menos él, que no puede pisar la calle. Y ha vuelto morenito, se le nota que ha venido descansado. Y se ha encontrado con la realidad, porque es que al final la política, por mucho que huyas de ella, te persigue. Y la realidad del pueblo valenciano es que aquí la gente sigue sufriendo. Aquí la gente necesita respuestas y necesita la política».

«A Mazón le atrapa la política. Le llega un vídeo, y le llega de nuevo una invitación de la jueza para que vaya a declarar como imputado, que también es inédito en este país, y que Camarero se fue del Cecopi... Y como todas estas verdades lo están atrapando, pues necesita una nueva cortina de humo. Lo que pasa es que la gente no nos vamos a resignar con que nos diga que va a hacer una remodelación de gobierno. Es que, como mínimo, la cortina de humo debería ser reparadora. ¿Pero qué reparación nos ofrece Mazón diciéndonos que va a volver a gobernar con un nuevo experimento de PP y Vox?», ha señalado Morant.