Mazón, ante cámaras de medios de comunicación.

La oposición acusa a Mazón de desactivar el Consell al anunciar que no lo renueva hasta noviembre

Morant y Baldoví coinciden en considerar «insólito» que el presidente adelantase que cambios en su Gobierno dentro de 51 días y creen que esa situación «desorienta a todos los consellers, que no saben si seguirán o no»

Burguera

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:18

El anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de que remodelará el Consell el 5 de noviembre ha generado perplejidad en la oposición, que ... ha lanzado varias acusaciones al jefe del Consell a cuenta de esta medida. En primer lugar, tanto el síndic de Compromís, Joan Baldoví, como la secretaria general del PSPV, Diana Morant, han considerado que anunciar un cambio en el Gobierno valenciano que no se producirá efectivamente hasta el 5 de noviembre, dentro de 51 días, es «una cortina de humo para intentar que no se hable de él, de su nefasta gestión de la dana, de la carta de Maribel Vilaplana, del vídeo en el que su consellera Pradas decía que no quería llamar a Polo, o del resto de su actividad indecente». Y además, ambos han coincidido en considerar que ese anuncio llega con tanta anticipación que sume a los consellers en la «desorientación, no saben si seguirán o no, o sea no saben si tienen la confianza de su presidente o no, ni si deben ser ellos quienes preparen el presupuesto que luego no ejecutarán».

