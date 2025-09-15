Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diana Morant.

Morant se enzarza con Compromís por la comisión de la dana en el Congreso

La dirigente socialista insta a la coalición a que «deje de bloquear» la investigación parlamentaria y Micó asegura que la ministra «no se entera de lo que ha pasado», que el PSOE «no quiere que comparezca Sánchez»

Burguera

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:50

La líder del PSPV en la Comunitat, Diana Morant, ha instado este lunes a Compromís a resolver sus diferencias en Madrid para que su división ... no continúe lastrando la comisión de investigación de la dana en el Congreso, al única de todas las cámaras de representación que ni siquiera ha presentado un plan de trabajo. La fractura de Compromís ha sido subrayada por Morant cuando se le ha preguntado por qué no avanza esa comisión, presidida por la socialista valencian Carmen Martínez, ex alcaldesa de Quart.

