Morant se enzarza con Compromís por la comisión de la dana en el Congreso

La líder del PSPV en la Comunitat, Diana Morant, ha instado este lunes a Compromís a resolver sus diferencias en Madrid para que su división ... no continúe lastrando la comisión de investigación de la dana en el Congreso, al única de todas las cámaras de representación que ni siquiera ha presentado un plan de trabajo. La fractura de Compromís ha sido subrayada por Morant cuando se le ha preguntado por qué no avanza esa comisión, presidida por la socialista valencian Carmen Martínez, ex alcaldesa de Quart.

«Pediría a las fuerzas políticas que creemos en esta comisión de investigación que dejen de bloquearla. Porque necesitamos, y nos lo dicen las víctimas, necesitamos ya que se ponga en marcha», ha indicado Morant.

La secretaria general del PSPV ha asegurado que «la voluntad, desde luego, del PSPV y de la presidenta de la Comisión, es arrancar ya y yo pido a las fuerzas, sobre todo a las valencianas, que desbloqueemos ese plan de trabajo y empecemos a trabajar».

«Una comisión de investigación siempre tiene un plan de trabajo, que es un elemento y un documento que se mantiene vivo, y por tanto, si estamos de acuerdo en la grandísima mayoría de las líneas de ese plan de trabajo, pongamos en marcha ya esa comisión de investigación, y lo pido muy especialmente a las fuerzas valencianas: que pongamos en marcha esa comisión de investigación», ha insistido la también ministra de Pedro Sánchez. Precisamente es la comparecencia del presidente del Gobierno lo que genera mayor discrepancia entre las fuerzas políticas que apoyan la puesta en marcha de la comisión en el Congreso en un formato que los socialistas consideran el único válido. La dirigente del PSPV ha descalificado las comisiones celebradas en el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación, el Senado o Les Corts por considerar que, al nacer gracias a la mayoría de PP y Vox, están destinadas a proteger a Mazón.

Morant ha recordado que «hubo una discrepancia entre las fuerzas del Gobierno, principalmente con la diputada de Compromís Águeda Micó, que ahora ya no forma parte del grupo de Sumar. Está en otro grupo, y por eso yo apeló a las fuerzas valencianas. No solo a la parte que continúa dentro de Sumar (Alberto Ibáñez, también de Compromís, optó por quedarse en la plataforma que lidera Yolanda Díaz, mientras su compañera se fue), sino también la (parte) que quedó fuera, porque necesitamos avanzar y hacer caso a lo que piden las víctimas, y las víctimas tienen muy claro quién quieren que vaya a declarar y quién no es necesario que vaya a declarar a la comisión de investigación».

La secretaria general del PSPV ha incidido en la insólita situación que vive Compromís, con cada uno de sus diputados instalado en un grupo parlamentario distinto. Micó hizo de la incomparecencia de Sánchez, que desde Sumar no se pidió, 'casus belli' para salir de ese grupo.

«Las víctimas se sentaron con el presidente del Gobierno, y luego salieron a hablar. Las víctimas de la Comunitat salen cada 29 reclamando la dimisión de Mazón. Lo que no podemos es, ahora mismo, desviar el foco e intentar otra vez la política del ventilador. La gestión de la Dana, la nefasta gestión de la Dana en un nivel 2, tiene un responsable: Carlos Mazón y el gobierno valenciano del Partido Popular», indicó Morant al reclamar que Compromís no «desvíe el foco». El objetivo es Mazón.

Morant «no se entera», según Micó

Micó ha replicado que le soprende «que la líder de los socialistas valencianos, que hace vida en Madrid, no se entere de lo que realmente ha pasado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso».

«La presidenta de esa comisión es socialista, y por tanto son ellos los que la bloquean porque no quieren que vaya Pedro Sánchez. Nosotros queremos que vayan todos los que deben procurar que no vuelva a pasar y se recuperen las zonas afectadas por la dana. Y por eso queremos que vaya Mazón y también que vaya Sánchez», ha asegurado Micó.

La diputada nacionalista ha ironizado con su sorpresa porque «la ministra esté tan tan preocupada por una comisión de investigación que hicimos Compromís y que el PSOE no quiso ni firmar ni presentarla con nosotros. De hecho, aquí lo que importa son las víctimas y que se sepa la verdad».