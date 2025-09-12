Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diana Morant, con una cámara de Televisión Española. EP

Morant cambia de estrategia: más visibilidad para reforzarse como alternativa a Mazón

La ministra multiplica su presencia en la Comunitat aunque dirigentes del PSPV echan en falta un discurso más propositivo en clave valenciana

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:46

El ministro de Transportes, Óscar Puente, pedía hace pocos días «paciencia» con Diana Morant. La petición se entendió como una referencia a que su compañera ... de Gobierno necesitaba más tiempo en el proceso de consolidarse como alternativa a Carlos Mazón. Unos días después, el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, era el encargado de deslizar que al socialismo valenciano le venía haciendo falta construir «una alternativa» –la palabra la utilizó él mismo-, más allá de la crítica justificada al Consell del PP y a su labor, con especial énfasis en la gestión de la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  4. 4

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  5. 5

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  6. 6 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  7. 7

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  8. 8

    Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad
  9. 9

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas
  10. 10

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Morant cambia de estrategia: más visibilidad para reforzarse como alternativa a Mazón

Morant cambia de estrategia: más visibilidad para reforzarse como alternativa a Mazón