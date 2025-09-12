Morant cambia de estrategia: más visibilidad para reforzarse como alternativa a Mazón

El ministro de Transportes, Óscar Puente, pedía hace pocos días «paciencia» con Diana Morant. La petición se entendió como una referencia a que su compañera ... de Gobierno necesitaba más tiempo en el proceso de consolidarse como alternativa a Carlos Mazón. Unos días después, el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, era el encargado de deslizar que al socialismo valenciano le venía haciendo falta construir «una alternativa» –la palabra la utilizó él mismo-, más allá de la crítica justificada al Consell del PP y a su labor, con especial énfasis en la gestión de la dana.

Las reflexiones de uno y otro pueden haber contribuido a introducir cambios en la estrategia de la ministra de Ciencia, en su calidad de líder de los socialistas valencianos. Porque lo que se ha observado es que Morant ha incrementado en los últimos días su presencia pública en la Comunitat, con actos la mayor parte de los días, y con el punto culminante del desayuno de este jueves en el Forum Europa.

A Morant se le había venido reprochando hasta la fecha su ausencia del día a día de la política valenciana. Vale que no es diputada autonómica ni ocupa cargo público alguno en el ámbito de la Comunitat. Pero las diferencias con María Jesús Montero, que como ella tiene que compatibilizar su puesto en el consejo de ministros con su responsabilidad orgánica era más que notables.

Montero ha venido multiplicando su presencia en Andalucía desde el mismo momento que Pedro Sánchez decidió encargarle la misión de medirse a Juanma Moreno en las próximas autonómicas. Morant lleva año y medio con el mismo encargo, en este caso frente a Carlos Mazón, y hasta hace pocas fechas pasaba mucho más tiempo con sus ocupaciones de ministra, fuera en Madrid o protagonizando viajes como el de la Antártida, que vigilando el día a día de la Comunitat.

De hecho, las diferencias eran aún más significativas teniendo en cuenta que el ministerio que dirige Montero, Hacienda, encierra un nivel de responsabilidad en el ámbito político muy superior al de Ciencia, Innovación y Universidades. Y aún así, Montero se ha dedicado con tanto entusiasmo a su condición de candidata a la Junta de Andalucía que la oposición le viene poniendo el foco para que renuncie a su puesto en el Consejo de Ministros.

La ministra valenciana parece haber cambiado su dinámica en los últimos días. La agenda de Morant ha incluido la presencia de la líder de los socialistas valencianos en las tres provincias, participando en distintos actos y atendiendo a los medios de comunicación. 'Normalizando', podría decirse, su condición de líder del principal partido de la oposición y aspirante a la presidencia de la Generalitat.

Multiplicar la presencia pública en la Comunitat era la primera de las reclamaciones que algunos dirigentes del PSPV consideraban, en privado, que le faltaba a la líder de los socialistas valencianos. La marca electoral del partido, sea del PSOE o del PP, siempre es clave a la hora de movilizar el voto. Pero con un Sánchez tan cuestionado, con una debilidad parlamentaria palmaria, con problemas judiciales en su entorno más cercano y obligado a hacer equilibrios con el independentismo catalán, no marcar un perfil propio se convertía en un problema grave para las expectativas de Morant.

De modo que la dirigente valenciana y su equipo parecen decididos a comenzar a resolver esa parte del problema. Dejarse ver, estar más presentes en el día a día de la política valenciana y, en la medida de lo posible, acercar su discurso a su condición de secretaria general del PSPV.

Morant sabe, y su equipo también, que la estrategia del PP no se va a modificar. Su condición de ministra del Gobierno de Sánchez contribuye a personalizar en ella el discurso de reproche a un Ejecutivo sin más iniciativa política que no sea la que se negocie con ERC o con Puigdemont. Y a ella, además, se le señala porque en ningún caso, obviamente, puede marcar un discurso propio, al margen del que marque el consejo de ministros.

De hecho, esa posición como ministra abre otro debate, el que tiene que ver con si Morant podría plantearse abandonar ese puesto para centrar su labor política en la Comunitat, como líder del PSPV. La pregunta se le trasladó también a Puig en un desayuno en Radio Valencia. Pero el expresident no acabó de pronunciarse, probablemente porque recuerda fórmulas de éxito como la de Salvador Illa, que ganó las autonómicas catalanas dejando su puesto de ministro de Sanidad sólo un mes antes de la cita con las urnas.

No parece probable que Morant esté pensando en dejar la plataforma pública que le concede el ministerio que encabeza. Otra cosa es que la estrategia de ganar presencia y visibilidad en la Comunitat incluya o no también la necesidad de marcar un perfil propio. Un discurso que, más allá de la crítica a la gestión del actual Consell –peticiones de dimisión al president incluidas- ofrezca alguna pista respecto a cuál es el proyecto político que aspira a liderar desde la Generalitat. Y si ese proyecto contiene alguna diferencia con el 'sanchismo' que tan fácil ha puesto la crítica a la oposición.

«De lo que se trata es de dar esperanza», reflexiona un cargo del PSPV. A Morant le falta –cierto es que el margen para las elecciones autonómicas aún es amplio, a la vista del fracaso del 'volem votar`- definir ese proyecto político propio, esa «alternativa» a la que hacía referencia Puig, la semana pasada. Ha empezado reforzando su presencia en la Comunitat. Pero esa segunda parte también parece inaplazable.