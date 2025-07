Nando Pastor, portavoz del PP en la comisión de la dana: «Si se va uno, se van todos»

El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la dana, Nando Pastor, ha exigido este miércoles el cese inmediato del comisionado, José ... María Ángel, al que acusa de falsificar documentos públicos para avanzar en su carrera funcionarial. Pastor ha calificado la situación de «inaudita» y ha advertido de que el caso «forma parte de un ambiente de timo y de engaño en todo lo que rodea al actual Partido Socialista Valenciano».

Según Pastor, existen solo dos personas con el poder para cesar al dirigente socialista: «Una es Diana Morant, como secretaria general del PSPV y la otra persona que tiene potestad para cesarlo de su cargo de comisionado es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez». Sin embargo, denuncia que «ni la una ni el otro lo han cesado, y José María Ángel sigue ahí».

En ese contexto, el portavoz popular ha sentenciado: «Quiero decir con toda la profundidad que los valencianos no merecemos un falsificador». Pastor también ha enmarcado este caso en un patrón de irregularidades que, según afirma, afecta a varios dirigentes socialistas: «Tenemos un expresidente de la Generalitat, Puig, que dice que es periodista y no lo es. Tenemos una delegada del Gobierno que dice que tiene dos titulaciones universitarias y no tiene ninguna».

Pastor ha aprovechado para criticar el papel de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, por no pronunciarse sobre el caso. «Guarda silencio y ese silencio no solo la hace cómplice del engaño, sino que además lo avala», ha dicho. Y ha añadido: «Si no fuera verdad lo que se dice en los medios, en Les Corts y en la Agencia Antifraude, habría salido inmediatamente a desmentirlo».

Durante su intervención, Pastor ha señalado que el grupo parlamentario popular ya ha solicitado acceso al expediente abierto en la Agencia Valenciana Antifraude y ha asegurado que tomarán «todas las medidas a su alcance para profundizar en la verdad».

Para el dirigente popular, el PSOE «no puede permitirse cesar a uno solo, porque si se va uno, se van todos» y «si se tiene que ir el comisionado. ¿Qué le queda a Diana Morant? Nada».