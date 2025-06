Morant: «El PSOE ha actuado en siete horas. El PPCV no ha echado a Mazón en siete meses»

M. Hortelano Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 17:05 Comenta Compartir

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido este sábado que «mientras el PSOE actuó en siete horas, en la Comunitat Valenciana han pasado 7 meses y el Partido Popular todavía no ha hecho nada con Mazón». La socialista ha pedido a Feijóo que actúe con la misma contundencia que lo han hecho los socialistas tras el informe de la UCO. Así se ha pronunciado este sábado Diana Morant en la clausura del congreso comarcal de los socialistas de La Costera -La Canal, durante la que ha apuntado que lo que el partido ha conocido por los informes policiales y las grabaciones de esos personajes les ha llenado « de dolor y de indignación, por la corrupción, por el trato a las mujeres y por el desprecio a los valores de un partido con más de 146 años de historia»: «Personas que estaban a nuestro lado, han utilizado esa confianza para traicionarnos», ha dicho en referencia a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

En este sentido, la dirigente socialista ha defendido que los socialistas practican «la tolerancia cero con la corrupción» y que «quien la haga la pague» y ha añadido que van a llegar hasta las últimas consecuencias, »caiga quien caiga». Además, ha puesto en valor que no todos los políticos son iguales y «otros como el Partido Popular utilizan martillos para destruir discos duros, expulsan a quienes denuncian la corrupción, y contratan con sueldos en diferido a los corruptos» y ha insistido «esa es la diferencia, nunca lo hemos sido ahora tampoco».

Asimismo, Morant ha señalado que no van a aguantar «ninguna lección de lucha contra la corrupción del partido más corrupto de este país que es el Partido Popular» y ha subrayado que igual que les indignan estas conversaciones, »también nos indignaron las conversaciones de Paco Camps con su amiguito del alma y frente a las que el PP no hizo nada, ahora está recogiendo avales para Feijóo, e igual que hoy estamos asqueados también nos asqueó la corrupción de Eduardo Zaplana con una condena de 10 años de prisión pendiente y al que el PP promocionó haciéndolo ministro y portavoz de Aznar». Con ello, se ha preguntado «qué ha hecho el heredero de Zaplana, Carlos Mazón: ¿ha condenado la actuación de su mentor? No. Mazón no ha hecho nada.».

Finalmente, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha recordado que «este partido es la decencia de las miles y miles de personas que se dedican a la política en pueblos y ciudades pequeñas, donde no cobran ni un duro pero lo hacen para mejorar la vida de los vecinos, y es la dignidad de quienes luchar por tener una democracia y vivir por la libertad, incluso dando su vida por ella» y ha insistido «ese es el Partido Socialista y ese es el partido al que hemos de defender».