Mompó reivindica el trabajo de la Diputación ante la dana sin quitarse del foco de la carrera sucesoria de Mazón

Vicent Mompó se ha convertido por méritos propios en uno de los actores principales del PP valenciano. Ya lo era, en realidad, desde que asumió ... la presidencia provincial del partido, primero, y la de la Diputación de Valencia, después. Pero esa visibilidad se ha consolidado todavía más a lo largo del último año. Y en especial en los últimos días, cuando el dirigente provincial ha venido a no descartarse en la carrera sucesoria de Carlos Mazón. Una posición llamativa en un debate que el partido no reconoce en público –esos debates nunca se anuncian-, pero que el dirigente provincial ha dejado entrever que ya se está produciendo.

Este miércoles, preguntado en Onda Cero por la eventual dimisión de Mazón como president de la Generalitat, Mompó ha señalado que el partido no se ha planteado oficialmente si Mazón debería dimitir o dar un paso atrás por su gestión de la catástrofe. «Es una decisión que debe tomar él mismo», ha dicho. Cuando Alsina le ha preguntado directamente cómo de satisfecho está el Partido Popular con la gestión de Mazón, el presidente ha afirmado: «Satisfecho no estoy». El lunes, en el Fórum Europa, Mompó ya señaló que los valencianos «no decidimos cuando dimite un president, sino qué president queremos». Preguntado si se veía como futuro president de la Generalitat o candidato a ese cargo, contestaba: «¿Qué pasará en el futuro? No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé. Pero donde esté estaré defendiendo los intereses de los valencianos.

Mompó ha aprovechado la conmemoración del primer aniversario de la dana para dirigirse a los empleados de la corporación provincial y agradecerles su trabajo. «El 29 de octubre de 2024 siempre quedará grabado en nuestra memoria. Ese día, la adversidad nos puso a prueba. Pero también fue el momento en el que esta casa demostró su verdadero valor: el de las personas que la forman», comienza la carta.

El presidente de la Diputación asegura sentir «orgullo por ver cómo hemos respondido ante la peor catástrofe de nuestra historia y gratitud por el esfuerzo inmenso que habéis hecho, cada uno desde su puesto, para ayudar a los 103 municipios afectados». Mompó asegura que los empleados de la corporación provincial han demostrado «que esta institución no es solo una administración», sino que está formada por personas que creen de verdad en el servicio público. «Habéis devuelto a la Diputación su esencia: ser útil, ser cercana y ser la madre de todos los ayuntamientos de nuestra tierra».

La carta enviada a todo el personal de la Diputación incluye el enlace a un vídeo -https://www.youtube.com/watch?v=8k3zwCg45pA- en el que durante casi 11 minutos la corporación provincial pone en valor el trabajo realizado ante una catástrofe que arrasó media provincia de Valencia y se cobró 229 vidas. En varios momentos se ve a Mompó visitando algunas de las zonas afectadas, pero también el estado de las obras de reconstrucción. Un video que remarca que la Diputación fue «la primera institución en hacer contratos de emergencia para poder actuar», señala la voz en off. «Si me hubiera quedado en casa, no habría servido de nada. La Diputación de Valencia fue capaz de movilizar recursos y llegar a lugares donde no teníamos competencias, y otros no llegaron», le ha contestado hoy mismo a Alsina.