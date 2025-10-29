Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Silencio, aplausos y lágrimas por las víctimas de la dana
Vicent Mompó, este miércoles, en el minuto de silencio en el Ayuntamiento de Utiel. LP

Mompó reivindica el trabajo de la Diputación ante la dana sin quitarse del foco de la carrera sucesoria de Mazón

Dice que el PP no se ha planteado oficialmente si el líder popular ha de dimitir, y asegura que es una decisión que debería de tomar el propio president de la Generalitat

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:13

Comenta

Vicent Mompó se ha convertido por méritos propios en uno de los actores principales del PP valenciano. Ya lo era, en realidad, desde que asumió ... la presidencia provincial del partido, primero, y la de la Diputación de Valencia, después. Pero esa visibilidad se ha consolidado todavía más a lo largo del último año. Y en especial en los últimos días, cuando el dirigente provincial ha venido a no descartarse en la carrera sucesoria de Carlos Mazón. Una posición llamativa en un debate que el partido no reconoce en público –esos debates nunca se anuncian-, pero que el dirigente provincial ha dejado entrever que ya se está produciendo.

