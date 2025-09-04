Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
El president Carlos Mazón. EP

Mazón anuncia que el PP pedirá en Les Corts reprobar a Albares si no rectifica sobre la oficialidad del valenciano en Europa

El conseller Rovira emplaza a preguntar a Morant, «defensora teóricamente del valenciano», por qué el Gobierno dice «que no existe»

EP

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:36

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que si el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no hace una «rectificación» de sus ... palabras sobre la oficialidad del valenciano en Europa, el PP pedirá en Les Corts Valencianes reprobarle «por faltar gravísimamente a la Constitución, a las señas de identidad, al Estatut d'Autonomia y a la dignidad de más de cinco millones de ciudadanos de la Comunitat Valenciana».

