Mazón anuncia que el PP pedirá en Les Corts reprobar a Albares si no rectifica sobre la oficialidad del valenciano en Europa

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que si el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no hace una «rectificación» de sus ... palabras sobre la oficialidad del valenciano en Europa, el PP pedirá en Les Corts Valencianes reprobarle «por faltar gravísimamente a la Constitución, a las señas de identidad, al Estatut d'Autonomia y a la dignidad de más de cinco millones de ciudadanos de la Comunitat Valenciana».

De esta forma se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios en La Romana (Alicante), al ser preguntado por si pide la oficialidad del valenciano en Europa. Mazón ha manifestado que tiene la «obligación» y «convicción» de «defender» la Carta Magna y el Estatut, que es lo que considera que el Gobierno de España «se saltó a la torera» este miércoles con las palabras del ministro.

«Para mí no es tan importante cuando se habla de pinganillos, cuando se habla de traductores o cuando se habla de la presencia de una lengua aquí o allá», ha dicho y ha añadido: «Para mí eso no es tan importante como que el Gobierno de España no cumpla la Constitución» y «quiera ningunear la lengua propia que marca nuestro Estatut d'Autonomia solamente por contentar a los que dicen que somos una comunidad de segunda o que les pertenecemos o que nos llamamos País Valencià o que formamos parte de los Països Catalans», ha sentenciado.

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha emplazado a preguntar a la ministra de Universidades y líder del PSPV, «defensora teóricamente del valenciano», por qué el Gobierno dice que esta lengua «no existe».

Durante la rueda de prensa del inicio del curso, se le ha planteado al conseller Rovira cómo encaja que el Consell haga esta petición de que se reconozca en Europa la oficialidad del valenciano y que al mismo tiempo se promueva en ciudades como Alicante, actualmente de predominio lingüístico valenciano según la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), que pasen al de castellano.

Al respecto, Rovira ha considerado que son cuestiones que «no tienen que ver nada en absoluto». «LA LUEV define que en esta comunidad hay zonas valencianoparlantes y hay zonas castellanoparlantes. El que una ciudad o una localidad quiera pasar de ser de una zona a otra es una cuestión puntual y no altera para nada que el valenciano no se considere por parte del Gobierno de España como una lengua propia de este país».

«Entonces --ha continuado-- creo que esa pregunta sobre todo hay que dirigírsela a Diana Morant, que es ministra del Gobierno de España, que es teóricamente defensora del valenciano, y cuyo compañero Albares dice que el valenciano no existe, que es catalán. Entonces esa pregunta hay que dirigírsela a Diana Morant sobre todo».