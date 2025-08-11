Mazón presenta el Plan Simplifica para reducir un 30% los tiempos administrativos y modernizar la Generalitat La estrategia incluye una nueva Ley de Simplificación, herramientas digitales y un modelo de Gobierno del Dato para agilizar trámites y acercar la Administración a la ciudadanía

Alejandra Carrillo Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 12:51

El president, Carlos Mazón, ha presentado este lunes el Plan Simplifica, un paquete de medidas que combina cambios legales, nuevas herramientas digitales y reorganización interna con un objetivo concreto: que los procedimientos tarden al menos un 30% menos en resolverse. Ahora mismo, el tiempo medio es de 197 días y el dirigente popular lo ha llamado «la mayor transformación administrativa».

La piedra angular del plan es la Ley 6/2024 de Simplificación Administrativa, que cambia la forma de diseñar y aprobar trámites, y que se apoya en varios decretos para crear una administración «más ágil, interoperable y centrada en el usuario». Entre las novedades ya activas está la Carpeta Ciudadana, operativa desde julio, que reúne expedientes, notificaciones o citas en un solo espacio digital con una interfaz más sencilla.

El plan prevé simplificar procesos en áreas sensibles como la dependencia, la Renta Valenciana de Inclusión, la discapacidad, la energía, el medio ambiente o la educación. La idea es eliminar pasos redundantes y acortar plazos.

En el apartado tecnológico, la Generalitat prepara un modelo de Gobierno del Dato para coordinar y aprovechar la información en la toma de decisiones, que se aprobará en septiembre y tendrá un calendario de aplicación hasta 2028. Además, se rediseñarán todos los portales web bajo un mismo formato visual y se implantará un gestor de expedientes único para dar trazabilidad a más de mil procedimientos que hoy carecen de seguimiento digital.

Otra de las medidas es la habilitación de más de 800 funcionarios para realizar trámites electrónicos en nombre de los ciudadanos, lo que evitará la necesidad de certificado digital en muchos casos. También se trabaja en oficinas virtuales donde bastará presentar el DNI para registrar solicitudes.

El plan se completa con un programa formativo del Instituto Valenciano de Administración Pública para que la simplificación no se quede en las herramientas, sino que cale en la forma de trabajar de toda la organización.