Vertedero de coches y basuras arrastrados por la dana en el barranco del Poyo junto al polígono de Riba-roja. JESÚS SIGNES

Mazón anuncia un nuevo plan para la retirada de escombros

La Generalitat ha enviado una notificación a los diferentes ayuntamientos afectados por la dana para que concreten en qué espacios tienen almacenados residuos procedentes de las obras de reconstrucción

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:02

La Generalitat pone en marcha nuevas medidas relacionadas con la gestión de residuos. El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha anunciado un plan para ayudar a los ayuntamientos en la retirada de los escombros procedentes de las obras de reconstrucción llevadas a cabo tras la dana del pasado mes de octubre.

La Generalitat ha enviado una notificación a los diferentes ayuntamientos afectados por las inundaciones para que concreten en qué espacios tienen almacenados residuos, especialmente escombros derivados de las tareas de rehabilitación, que mayoritariamente se encuentran en puntos donde las semanas posteriores a las riadas se acumularon enseres y voluminosos que ya fueron retirados.

Tal y como ha destacado Mazón, este nuevo plan «se suma al dispositivo de choque inicial de la Generalitat para retirar y gestionar más de 800.000 toneladas de residuos», incluyendo voluminosos y enseres mezclados con barro, vehículos siniestrados y lodos. Todos ellos, considerados residuos domésticos de titularidad municipal, fueron gestionados por el ejecutivo autonómico para agilizar la recuperación.

Una vez finalizada la extracción de residuos de los Puntos de Acopio Local de los municipios, estos espacios fueron cerrados. «Han vuelto a ser llenados y varios municipios han solicitado a la Generalitat apoyo para la eliminación de nuevos acopios de escombros que se han ido generando en obras menores de demolición y construcción», ha comentado Mazón.

